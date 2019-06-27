Татар-информ

27 июня 2019, 23:02

Спорт

Юношеская команда по футболу из РТ выиграла отборочный этап Спартакиады

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Спорт

Юношеская команда по футболу из РТ выиграла отборочный этап Спартакиады

Соревнования проводились в городе Салават с 18 по 27 июня.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ). Юношеская футбольная команда из Республики Татарстан стала победителем отборочного этапа IX летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Отборочный этап проводился с 18 по 27 июня 2019 года на стадионе «имени 50-летия Октября», расположенном в городе Салават.

В соревновании принимали участие юноши 2004 года рождения. В результате они не только выиграли турнир, но и получили право участвовать в финальном этапе, который будет проводиться в Саранске с 25 июля по 2 августа.

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