Юношеская команда по футболу из РТ выиграла отборочный этап Спартакиады

(Казань, 27 июня, «Татар-информ). Юношеская футбольная команда из Республики Татарстан стала победителем отборочного этапа IX летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Отборочный этап проводился с 18 по 27 июня 2019 года на стадионе «имени 50-летия Октября», расположенном в городе Салават.

В соревновании принимали участие юноши 2004 года рождения. В результате они не только выиграли турнир, но и получили право участвовать в финальном этапе, который будет проводиться в Саранске с 25 июля по 2 августа.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.