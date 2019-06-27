(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Приезжий аферист похитил сбережения пожилой жительницы Казани, собиравшейся сдать ему жилье, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«В полицию обратилась 68-летняя жительница Казани. Она рассказала, что аферист обманом украл у нее 38 тысяч рублей. Женщина разместила в Сети объявление о сдаче квартиры, на которое откликнулся юноша, назвавшийся военнослужащим», – рассказали в полиции.

Молодой человек объяснил пенсионерке, что собирается снять у нее жилье, однако ему нужны чеки из банкомата, так как оплату производит госучреждение. В итоге доверчивая женщина передала парню реквизиты своей банковской карты и злоумышленник списал ее сбережения.

Полицейские оперативно задержали афериста, им оказался 19-летний житель Тамбовской области.

В отношении парня возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Свою вину он признал целиком.

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