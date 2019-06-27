(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Жительница Набережных Челнов приняла роды у своей дочери. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал собственный источник.

Накануне в половине десятого вечера у 30-летней челнинки начались схватки. Однако «скорую» женщина вызвала только спустя час, когда отошли воды.

«"Скорая" приехала буквально через 15 минут. Но к тому моменту малышка уже появилась на свет. Женщина родила спустя семь минут после того, как отошли воды. Все прошло хорошо, новорожденную вместе с мамой доставили в роддом №1 Набережных Челнов», – рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией.



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