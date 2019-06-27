Госсовет Татарстана и Заксобрание Оренбургской области впервые подписали соглашение о сотрудничестве

(Иннополис, 27 июня, «Татар-информ»). Государственный Совет Татарстана и Законодательное собрание Оренбургской области впервые подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на 56-м заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ ПФО сегодня в Иннополисе.

«Соглашение призвано активизировать межпарламентские связи Заксобраний по продвижению законодательных инициатив регионов, усилению взаимодействия с Федеральным Собранием РФ. Стороны будут обмениваться опытом работы в части совершенствования законотворческой деятельности и реализации госпрограмм, проводить совместные конференции, семинары, межпарламентские консультации», – уточнили в пресс-службе Госсовета РТ.

Подписи под документом поставили Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и глава Заксобрания Оренбургской области Сергей Грачев.

Оренбургская область стала 36-м регионом России, с которым у Госсовета РТ межпарламентские отношения оформлены документально.

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