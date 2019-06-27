Татар-информ

27 июня 2019, 22:50

Общество

Сельхозпредприятие частично погасило задолженность по зарплате на сумму 500 тыс. рублей

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Общество

Сельхозпредприятие частично погасило задолженность по зарплате на сумму 500 тыс. рублей

ООО «АФ «Родина» рассчиталось перед 15 сотрудниками.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). ООО «АФ «Родина» частично погасило задолженность перед 15 сотрудниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Сельхозпредприятие ООО «АФ «Родина», располагающееся в Кайбицком районе Республики Татарстан, рассчиталось перед 15 сотрудниками, выплатив им 500 тыс. рублей.

Министерство вместе с органами госуправления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, а также правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

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