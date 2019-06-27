Сельхозпредприятие частично погасило задолженность по зарплате на сумму 500 тыс. рублей

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). ООО «АФ «Родина» частично погасило задолженность перед 15 сотрудниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Сельхозпредприятие ООО «АФ «Родина», располагающееся в Кайбицком районе Республики Татарстан, рассчиталось перед 15 сотрудниками, выплатив им 500 тыс. рублей.

Министерство вместе с органами госуправления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, а также правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.