Òàòàð-èíôîðì

27 èþíÿ 2019, 14:56

ÏîëèòèêàÎáùåñòâî

Ìóõàìåòøèí: Òàòàðñòàí ãîòîâ ïðîâåñòè ìàñòåð-êëàññû ñïåöèàëèñòàì ÏÔÎ ïî èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Ðåêîìåíäóåì

ÏîëèòèêàÎáùåñòâî

Ìóõàìåòøèí: Òàòàðñòàí ãîòîâ ïðîâåñòè ìàñòåð-êëàññû ñïåöèàëèñòàì ÏÔÎ ïî èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Ôîòî: tatarstan.ru

Ãëàâà ïàðëàìåíòà ÐÒ íà çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ðàññêàçàë îá îïûòå Òàòàðñòàíà ïî âíåäðåíèþ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé.

(Èííîïîëèñ, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Òàòàðñòàí ãîòîâ äåëèòüñÿ îïûòîì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è âíåäðåíèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé ñ ðåãèîíàìè Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, îðãàíèçîâàòü ìàñòåð-êëàññû äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ýòèõ ñóáúåêòîâ. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì Ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà ÐÒ Ôàðèä Ìóõàìåòøèí íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ñåãîäíÿ â Èííîïîëèñå.

«Â Èííîïîëèñå áóäóò ñêîíöåíòðèðîâàíû óñèëèÿ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ öèôðîâîé ýêîíîìèêè è ñàìîå ãëàâíîå – ïîäãîòîâêè êàäðîâ. Òàòàðñòàí àêòèâíî ïðèñòóïèë ê ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè ãëîáàëüíûõ çàäà÷. Ìû óæå íà÷àëè äåëèòüñÿ îïûòîì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ìû îòêðûòû è ãîòîâû ïðîâåñòè ìàñòåð-êëàññû äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ðåãèîíîâ ÏÔÎ», – ïîä÷åðêíóë ãëàâà ïàðëàìåíòà ÐÒ.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÑÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… (Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…) Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ ÑÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ð°. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ðµ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÑŒ ÐÐ½Ð°Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Ïî ñëîâàì Ìóõàìåòøèíà, â ÷àñòè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ âàæíàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò ïîäãîòîâêå êàäðîâ. «Ñàìîå ãëàâíîå – ïîäãîòîâêà êàäðîâ, âûðàáîòêà íîâûõ èäåé è çàêîíîäàòåëüíîå ñîïðîâîæäåíèå. Âìåñòå ñ Àññîöèàöèåé çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ áóäåì âûðàáàòûâàòü ïîäõîäû è ïðåäëàãàòü èõ ê ðåøåíèþ íà óðîâíå îêðóãà, âîçìîæíî, è íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ñ âûõîäîì â Ãîñäóìó», – îòìåòèë îí.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà çàìåòèë, ÷òî íà îñíîâå èìåþùèõñÿ íàðàáîòîê Òàòàðñòàí ãîòîâ ê ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà». «Â òî æå âðåìÿ, ñåãîäíÿ ïðàêòèêà ïîîùðåíèÿ è ðàçâèòèÿ èííîâàöèé íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ñòàëêèâàåòñÿ ñ îïðåäåëåííûìè òðóäíîñòÿìè, êîòîðûå ïðåäñòîèò óñòðàíèòü ïóòåì çàêîíîäàòåëüíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè Ãîññîâåòà ÐÒ 5 èþíÿ íàìè ðàññìîòðåí è ïîääåðæàí ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 284 è 427 ÷àñòè âòîðîé Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ”», – äîáàâèë îí.

Çàêîíîïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî ñíèæåíèå íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé â ÷àñòè, ïîäëåæàùåé çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò, äî 0% è ïîíèæåíèå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ äî 14% (äî óðîâíÿ íà íà÷àëî 2018 ãîäà) äëÿ ðåçèäåíòîâ îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí, îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíèêî-âíåäðåí÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÑÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… (Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…) Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ ÑÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ð°. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ðµ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÑŒ ÐÐ½Ð°Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Ïî ìíåíèþ Ìóõàìåòøèíà, ýòî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ðàâíûå óñëîâèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ ðåçèäåíòîâ ÎÝÇ, çàêëþ÷èâøèõ ñîãëàøåíèÿ î âåäåíèè òåõíèêî-âíåäðåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè äî è ïîñëå èçìåíåíèÿ íàëîãîâîé íàãðóçêè íà èõ äåÿòåëüíîñòü, ñîõðàíèòü ïðèâëåêàòåëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì, ïðèâëå÷ü êâàëèôèöèðîâàííûé ïåðñîíàë äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ïðîäóêòîâ, ðàçðàáîòîê è òåõíîëîãèé, íàïðàâëåííûõ íà èìïîðòîçàìåùåíèå.

«Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîñèì ïîääåðæàòü ïîäãîòîâëåííûé çàêîíîïðîåêò è îáðàòèòüñÿ â Ãîñäóìó, ÷òîáû óñêîðèòü åãî ðàññìîòðåíèå è ïðèíÿòèå», – ñêàçàë ãëàâà ïàðëàìåíòà ó÷àñòíèêàì çàñåäàíèÿ.

Àññîöèàöèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ñîçäàíà 14 ìàÿ 2002 ãîäà äëÿ êîîðäèíàöèè çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíîâ ÏÔÎ, îáðàçîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè â Ïîâîëæüå.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ðîññåëüõîçíàäçîð: Íà ñåãîäíÿ íåò îñíîâàíèé äëÿ çàïðåòà ââîçà ðàñòèòåëüíîé ïðîäóêöèè èç Ãðóçèè

Íîâîñòè äíÿ
16:02
Âèëëå Õààïàñàëî ïîðûáà÷èë è ïîïðîáîâàë êâàñ â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå

Ñúåìêè öèêëà î Òàòàðñòàíå, ñîñòîÿùåãî èç 10 ñåðèé, ïðîäëÿòñÿ äî 4 èþëÿ.

15:52
IT-ïàðê çàâåðøàåò ïðèåì çàÿâîê â Áèçíåñ-èíêóáàòîð

Ìåðîïðèÿòèå ïðîéäåò 6-7 èþëÿ â êàçàíñêîì IT-ïàðêå.

15:47
Ïðîêóðàòóðà Íóðëàòà óáåäèëà ìåñòíûé èñïîëêîì ïî÷èíèòü ìîñò, ó êîòîðîãî íå íàøëîñü õîçÿèíà

Áåñõîçíûé îáúåêò íàõîäèëñÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ñîåäèíÿÿ óëèöû Ëåñíàÿ è Íèæíåíóðëàòñêàÿ.

15:40
Ðîññåëüõîçíàäçîð: Íà ñåãîäíÿ íåò îñíîâàíèé äëÿ çàïðåòà ââîçà ðàñòèòåëüíîé ïðîäóêöèè èç Ãðóçèè

Ðóêîâîäèòåëü Ðîññåëüõîçíàäçîðà Ñåðãåé Äàíêâåðò ñîîáùèë, ÷òî ìåæäó Ðîññèåé è Ãðóçèåé ïðîäîëæàåòñÿ ýôôåêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

15:30
Ïåðâûõ ãîíùèêîâ ðàëëè «Øåëêîâûé ïóòü» âñòðåòèëè íà ãðàíèöå Çåëåíîäîëüñêîãî ðàéîíà ñ ×óâàøèåé

Ãîñòåé âñòðå÷àëè íàöèîíàëüíûìè òàíöàìè è óãîñòèëè ÷àê-÷àêîì, ïîæåëàâ õîðîøåé äîðîãè è óñïåøíîé ãîíêè.

15:20
Àê Áàðñ Áàíê âîøåë â òîï-3 ñàìûõ âûãîäíûõ áàíêîâ äëÿ ñåðâèñíûõ êîìïàíèé ïî âåðñèè Markswebb

Â îñíîâó èññëåäîâàíèÿ âî âòîðîì êâàðòàëå 2019 ãîäà âîøëè òàðèôû áàíêîâ äëÿ ìàëîãî áèçíåñà.

15:16
Ãîññîâåò Òàòàðñòàíà è Çàêñîáðàíèå Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè âïåðâûå ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå

Äîêóìåíò ïîäïèñàëè íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ â Èííîïîëèñå Ôàðèä Ìóõàìåòøèí è Ñåðãåé Ãðà÷åâ.

15:08
Â èþëå 200 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé Êàçàíè áåñïëàòíî ïîëó÷àò çåìåëüíûå ó÷àñòêè â Âûñîêîãîðñêîì ðàéîíå

Âñåãî äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâÿò áîëåå 1,8 òûñ. ìíîãîäåòíûõ ñåìåé èç ñòîëèöû Òàòàðñòàíà.

15:01
Ïðèåçæèé àôåðèñò ïîõèòèë ñáåðåæåíèÿ ïîæèëîé æèòåëüíèöû Êàçàíè, ñîáèðàâøåéñÿ ñäàòü åìó æèëüå

19-ëåòíèé æèòåëü Òàìáîâñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèëñÿ âîåííîñëóæàùèì è ïîïðîñèë ó æåíùèíû ðåêâèçèòû êàðòû, ÷òîáû ïîëó÷èòü ÷åê îá îïëàòå æèëüÿ.

14:59
Æèòåëüíèöà Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïðèíÿëà ðîäû ó ñâîåé äî÷åðè

Ê ìîìåíòó ïðèåçäà ìåäèêîâ ñêîðîé ïîìîùè ìàëûøêà óæå ïîÿâèëàñü íà ñâåò.

14:56
Ìóõàìåòøèí: Òàòàðñòàí ãîòîâ ïðîâåñòè ìàñòåð-êëàññû ñïåöèàëèñòàì ÏÔÎ ïî èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Ãëàâà ïàðëàìåíòà ÐÒ íà çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ðàññêàçàë îá îïûòå Òàòàðñòàíà ïî âíåäðåíèþ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé.

14:40
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ðàçðàáàòûâàþò ìåðû ïî áîðüáå ñ «îâîùíîé ìàôèåé»

Ñ íà÷àëîì ëåòà ñïèñîê ðàçðåøåííûõ ìåñò äëÿ òîðãîâëè ðàñøèðèëñÿ äî 71 îáúåêòà, âêëþ÷àÿ òî÷êè äëÿ ïðîäàæè îâîùåé.

14:28
«ÒÀÈÔ» ïëàíèðóåò ìîäåðíèçèðîâàòü ñåòü ÀÇÑ è äîâåñòè ïðîäàæè òîïëèâà äî 450 òûñ. òîíí

Â I ïîëóãîäèè 2019 ãîäà ãðóïïà êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» óâåëè÷èëà èíâåñòèöèè â ðàçâèòèå áèçíåñà íà 62% — äî 25,5 ìëðä ðóáëåé.

14:22
Âî âðåìÿ êðåñòíîãî õîäà 21 èþëÿ â öåíòðå Êàçàíè áóäåò îãðàíè÷åíî äâèæåíèå òðàíñïîðòà

Ó÷àñòíèêè êðåñòíîãî õîäà ïðîéäóò îò Áëàãîâåùåíñêîãî ñîáîðà äî Êðåñòîâîçäâèæåíñêîé öåðêâè.

14:13
Ì×Ñ Òàòàðñòàíà íàïîìèíàåò æèòåëÿì ðåñïóáëèêè îá îñòîðîæíîñòè â òóìàí, ãðîçó è ñèëüíûé âåòåð

Çàâòðà íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè îæèäàåòñÿ óõóäøåíèå ïîãîäíûõ óñëîâèé.

14:02
Ìèííèõàíîâ îòêðîåò êðóïíûé çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó æèäêèõ ïåñòèöèäîâ «Àâãóñò-Àëàáóãà»

Ïðåäïðèÿòèå ïðèçâàíî ïîâûñèòü äîëþ ðîññèéñêîé ïðîäóêöèè íà ðûíêå õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé.

13:52
Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê â Îìñêîé îáëàñòè ïîñòðîÿò â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ «Àëàáóãîé»

Äîðîæíàÿ êàðòà ïðîåêòà ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàåòñÿ, óòî÷íèëà îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Êàçàíñêîãî Êðåìëÿ Ëèëèÿ Ãàëèìîâà.

13:50
Áèëàéí çàïóñêàåò ìîáèëüíóþ ýëåêòðîííóþ ïîäïèñü ïî ïîñëåäíèì ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè
13:42
Ìèííèõàíîâ îá óõîäå Øèãàáóòäèíîâà ñ ïîñòà ãëàâû «ÒÀÈÔ»: Âû êàê ñòàðøèé òîâàðèù áóäåòå ïîìîãàòü

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ãðóïïû êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» ïî ïðåäëîæåíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÒ èçáðàë íîâîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.

13:26
Ãóáåðíàòîð Îìñêîé îáëàñòè ïðèåäåò â Êàçàíü, ÷òîáû îáíîâèòü äîãîâîð ñ Òàòàðñòàíîì îò 2000 ãîäà

Àëåêñàíäðó Áóðêîâó ïîêàæóò ðàáîòó òåõíîïîëèñà «Õèìãðàä», öåíòðà «Ýéäîñ-Ìåäèöèíà» è çàâîäà èìåíè Ãîðüêîãî.

13:25
ÌåãàÔîí çàïóñòèë ïðèëîæåíèå äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ
13:24
Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ: Ãëàâíîå òðåáîâàíèå ê «Ðóáèíó» — ÷òîáû ñòàäèîí áûë ïîëîí áîëåëüùèêîâ

Ðàíåå ôóòáîëüíûé êëóá «Ðóáèí» ïî èíèöèàòèâå ñïîíñîðîâ ðàñòîðãíóë êîíòðàêò ñ ãëàâíûì òðåíåðîì Êóðáàíîì Áåðäûåâûì.

13:18
Ðîññåëüõîçíàäçîð: Òàòàðñòàí äîëæåí ñòàòü ïðèìåðîì ïðàâèëüíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ â âåòåðèíàðíóþ ñëóæáó

Â Ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÒ ïðîøëà êîëëåãèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó.

13:10
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Â Òàòàðñòàíå ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì íàöïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ñåðüåçíàÿ ðàáîòà

Ãëàâíàÿ öåëü íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ — óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ, îòìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà.

13:07
Â Áàëòàñèíñêîì ðàéîíå îñóäèëè ìóæ÷èíó, êîòîðûé îáìàíîì ïîëó÷èë 1,3 ìëí ðóáëåé ñóáñèäèè

Çëîóìûøëåííèê ïîääåëàë äîêóìåíòû, ÷òîáû ïîëó÷èòü âûïëàòó íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ.

Ñîáûòèÿ