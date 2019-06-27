Ìóõàìåòøèí: Òàòàðñòàí ãîòîâ ïðîâåñòè ìàñòåð-êëàññû ñïåöèàëèñòàì ÏÔÎ ïî èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

(Èííîïîëèñ, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Òàòàðñòàí ãîòîâ äåëèòüñÿ îïûòîì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è âíåäðåíèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé ñ ðåãèîíàìè Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, îðãàíèçîâàòü ìàñòåð-êëàññû äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ýòèõ ñóáúåêòîâ. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì Ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà ÐÒ Ôàðèä Ìóõàìåòøèí íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ñåãîäíÿ â Èííîïîëèñå.
«Â Èííîïîëèñå áóäóò ñêîíöåíòðèðîâàíû óñèëèÿ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ öèôðîâîé ýêîíîìèêè è ñàìîå ãëàâíîå – ïîäãîòîâêè êàäðîâ. Òàòàðñòàí àêòèâíî ïðèñòóïèë ê ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè ãëîáàëüíûõ çàäà÷. Ìû óæå íà÷àëè äåëèòüñÿ îïûòîì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ìû îòêðûòû è ãîòîâû ïðîâåñòè ìàñòåð-êëàññû äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ðåãèîíîâ ÏÔÎ», – ïîä÷åðêíóë ãëàâà ïàðëàìåíòà ÐÒ.
Ïî ñëîâàì Ìóõàìåòøèíà, â ÷àñòè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ âàæíàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò ïîäãîòîâêå êàäðîâ. «Ñàìîå ãëàâíîå – ïîäãîòîâêà êàäðîâ, âûðàáîòêà íîâûõ èäåé è çàêîíîäàòåëüíîå ñîïðîâîæäåíèå. Âìåñòå ñ Àññîöèàöèåé çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ áóäåì âûðàáàòûâàòü ïîäõîäû è ïðåäëàãàòü èõ ê ðåøåíèþ íà óðîâíå îêðóãà, âîçìîæíî, è íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ñ âûõîäîì â Ãîñäóìó», – îòìåòèë îí.
Ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà çàìåòèë, ÷òî íà îñíîâå èìåþùèõñÿ íàðàáîòîê Òàòàðñòàí ãîòîâ ê ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà». «Â òî æå âðåìÿ, ñåãîäíÿ ïðàêòèêà ïîîùðåíèÿ è ðàçâèòèÿ èííîâàöèé íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ñòàëêèâàåòñÿ ñ îïðåäåëåííûìè òðóäíîñòÿìè, êîòîðûå ïðåäñòîèò óñòðàíèòü ïóòåì çàêîíîäàòåëüíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè Ãîññîâåòà ÐÒ 5 èþíÿ íàìè ðàññìîòðåí è ïîääåðæàí ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 284 è 427 ÷àñòè âòîðîé Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ”», – äîáàâèë îí.
Çàêîíîïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî ñíèæåíèå íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé â ÷àñòè, ïîäëåæàùåé çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò, äî 0% è ïîíèæåíèå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ äî 14% (äî óðîâíÿ íà íà÷àëî 2018 ãîäà) äëÿ ðåçèäåíòîâ îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí, îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíèêî-âíåäðåí÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ïî ìíåíèþ Ìóõàìåòøèíà, ýòî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ðàâíûå óñëîâèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ ðåçèäåíòîâ ÎÝÇ, çàêëþ÷èâøèõ ñîãëàøåíèÿ î âåäåíèè òåõíèêî-âíåäðåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè äî è ïîñëå èçìåíåíèÿ íàëîãîâîé íàãðóçêè íà èõ äåÿòåëüíîñòü, ñîõðàíèòü ïðèâëåêàòåëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì, ïðèâëå÷ü êâàëèôèöèðîâàííûé ïåðñîíàë äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ïðîäóêòîâ, ðàçðàáîòîê è òåõíîëîãèé, íàïðàâëåííûõ íà èìïîðòîçàìåùåíèå.
«Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîñèì ïîääåðæàòü ïîäãîòîâëåííûé çàêîíîïðîåêò è îáðàòèòüñÿ â Ãîñäóìó, ÷òîáû óñêîðèòü åãî ðàññìîòðåíèå è ïðèíÿòèå», – ñêàçàë ãëàâà ïàðëàìåíòà ó÷àñòíèêàì çàñåäàíèÿ.
Àññîöèàöèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ñîçäàíà 14 ìàÿ 2002 ãîäà äëÿ êîîðäèíàöèè çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíîâ ÏÔÎ, îáðàçîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè â Ïîâîëæüå.