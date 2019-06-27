При поддержке КГЭУ в Казани впервые пройдут гонки лодок на солнечных батареях «Солнечная регата»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). 28 — 30 июня в районе озера Нижний Кабан в городе Казань пройдут инженерные соревнования «Солнечная регата». Главный партнер соревнований — Казанский государственный энергетический университет.

Такое мероприятие в Татарстане состоится впервые. Посоревноваться в скорости, маневренности и выносливости уникальных экологических лодок приедут более 50 команд из 26 регионов России.

В Казани победителям школьных соревнований будет вручен Кубок «Солнечной регаты» — переходящий приз, который был учрежден в 2018 году.

Организатор соревнований — АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» при поддержке мэрии.

28 июня в 10:00 на площадке Казанского государственного энергетического университета начнет свою работу квартальная встреча педагогов и директоров центров детского и юношеского творчества, центров профориентации регионов России.

29 июня с 9:00 в акватории озера Нижний Кабан пройдут гонки лодок на солнечных батареях.

Мероприятие завершится 30 июня научно-техническим форумом «Возобновляемая энергетика на водном транспорте» на базе КГЭУ.

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