«ÒÀÈÔ» ïëàíèðóåò ìîäåðíèçèðîâàòü ñåòü ÀÇÑ è äîâåñòè ïðîäàæè òîïëèâà äî 450 òûñ. òîíí

(Êàçàíü, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ãðóïïà êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» â 2019 ãîäó ïëàíèðóåò ïðèâåñòè ôèðìåííóþ ñåòü ÀÑÇ â ñîîòâåòñòâèå ñ ìèðîâûìè ñòàíäàðòàìè è äîâåñòè îáúåìû ïðîäàæè òîïëèâà ñ 380 äî 450 òûñ. òîíí. Îá ýòîì ñîîáùèë êîððåñïîíäåíòó ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ «ÒÀÈÔà» Ðóñòåì Ñóëüòååâ.
«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó íàñ ïðèìåðíî 220 ÀÇÑ, â ïðîøëîì ãîäó áûëî ðåàëèçîâàíî îêîëî 380 òûñ. òîíí íåôòåïðîäóêòîâ, âûðó÷êà ñîñòàâèëà 16 ìëðä ðóáëåé. Íà 2019 ãîä ó íàñ íåò ïëàíîâ ïî ðàñøèðåíèþ ñåòè ÀÇÑ, íî îáúåì ðåàëèçàöèè ìû çàëîæèëè íà óðîâíå îêîëî 450 òûñ. òîíí íà ñóììó îêîëî 20 ìëðä ðóáëåé», – ñêàçàë Ñóëüòååâ.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ íàïîìíèë, ÷òî ó ãðóïïû êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» åñòü ôèðìåííûå ÀÇÑ çà ïðåäåëàìè Òàòàðñòàíà, â òîì ÷èñëå íà òåððèòîðèè Ñàìàðñêîé îáëàñòè è Óäìóðòèè. Îäíàêî ïëàíîâ ïî ðàñøèðåíèþ ñáûòîâîé ñåòè çà ïðåäåëàìè ðåñïóáëèêè ó ðóêîâîäñòâà «ÒÀÈÔà» íåò. «Ìû íå ñîáèðàåìñÿ âûõîäèòü çà ïðåäåëû Òàòàðñòàíà, ñòîèò çàäà÷à ïðèâåñòè èìåþùèåñÿ 220 ÀÇÑ â ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå, ÷òîáû îíè ñîîòâåòñòâîâàëè ìèðîâûì ñòàíäàðòàì», – ïîä÷åðêíóë Ñóëüòååâ.
Â Êàçàíè ñåãîäíÿ ïðîøëî îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ «ÒÀÈÔà», â õîäå êîòîðîãî áûë çàñëóøàí äîêëàä î ðàáîòå ãðóïïû êîìïàíèé â 2018 ãîäó, à òàêæå èçáðàí íîâûé ñîñòàâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ. Êàê áûëî îçâó÷åíî íà ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, çà 6 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ãðóïïà êîìïàíèé îæèäàåò ïîëó÷èòü ñàëüäèðîâàííóþ âûðó÷êó â ñóììå áîëåå 410 ìëðä ðóáëåé. Îáùàÿ ñóììà èíâåñòèöèé ñîñòàâèò 25,5 ìëðä ðóáëåé, ÷òî áîëüøå àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîøëî ãîäà ïî÷òè íà 10 ìëðä ðóáëåé èëè íà 62%. Îæèäàåìàÿ ñóììà íàëîãîâûõ ïëàòåæåé è ñáîðîâ ñîñòàâèò áîëåå 30 ìëðä ðóáëåé, â òîì ÷èñëå â áþäæåò ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïëàíèðóåòñÿ ïåðå÷èñëèòü áîëåå 9 ìëðä ðóáëåé.
Ïî èòîãàì 2018 ãîäà ãðóïïà «ÒÀÈÔ» ïîëó÷èëà ñàëüäèðîâàííûé äîõîä â ñóììå 878,4 ìëðä ðóáëåé, â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è âíåáþäæåòíûå ôîíäû áûëî óïëà÷åíî 61,6 ìëðä ðóáëåé, â òîì ÷èñëå â áþäæåò Òàòàðñòàíà — 17,4 ìëðä ðóáëåé.