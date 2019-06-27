Òàòàð-èíôîðì

27 èþíÿ 2019, 14:28

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

«ÒÀÈÔ» ïëàíèðóåò ìîäåðíèçèðîâàòü ñåòü ÀÇÑ è äîâåñòè ïðîäàæè òîïëèâà äî 450 òûñ. òîíí

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

«ÒÀÈÔ» ïëàíèðóåò ìîäåðíèçèðîâàòü ñåòü ÀÇÑ è äîâåñòè ïðîäàæè òîïëèâà äî 450 òûñ. òîíí

Ôîòî: Èëüíàð Òóõáàòîâ/àðõèâ

Â I ïîëóãîäèè 2019 ãîäà ãðóïïà êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» óâåëè÷èëà èíâåñòèöèè â ðàçâèòèå áèçíåñà íà 62% — äî 25,5 ìëðä ðóáëåé.

(Êàçàíü, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ãðóïïà êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» â 2019 ãîäó ïëàíèðóåò ïðèâåñòè ôèðìåííóþ ñåòü ÀÑÇ â ñîîòâåòñòâèå ñ ìèðîâûìè ñòàíäàðòàìè è äîâåñòè îáúåìû ïðîäàæè òîïëèâà ñ 380 äî 450 òûñ. òîíí. Îá ýòîì ñîîáùèë êîððåñïîíäåíòó ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ «ÒÀÈÔà» Ðóñòåì Ñóëüòååâ.

«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó íàñ ïðèìåðíî 220 ÀÇÑ, â ïðîøëîì ãîäó áûëî ðåàëèçîâàíî îêîëî 380 òûñ. òîíí íåôòåïðîäóêòîâ, âûðó÷êà ñîñòàâèëà 16 ìëðä ðóáëåé. Íà 2019 ãîä ó íàñ íåò ïëàíîâ ïî ðàñøèðåíèþ ñåòè ÀÇÑ, íî îáúåì ðåàëèçàöèè ìû çàëîæèëè íà óðîâíå îêîëî 450 òûñ. òîíí íà ñóììó îêîëî 20 ìëðä ðóáëåé», – ñêàçàë Ñóëüòååâ.

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Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ íàïîìíèë, ÷òî ó ãðóïïû êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» åñòü ôèðìåííûå ÀÇÑ çà ïðåäåëàìè Òàòàðñòàíà, â òîì ÷èñëå íà òåððèòîðèè Ñàìàðñêîé îáëàñòè è Óäìóðòèè. Îäíàêî ïëàíîâ ïî ðàñøèðåíèþ ñáûòîâîé ñåòè çà ïðåäåëàìè ðåñïóáëèêè ó ðóêîâîäñòâà «ÒÀÈÔà» íåò. «Ìû íå ñîáèðàåìñÿ âûõîäèòü çà ïðåäåëû Òàòàðñòàíà, ñòîèò çàäà÷à ïðèâåñòè èìåþùèåñÿ 220 ÀÇÑ â ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå, ÷òîáû îíè ñîîòâåòñòâîâàëè ìèðîâûì ñòàíäàðòàì», – ïîä÷åðêíóë Ñóëüòååâ.

Â Êàçàíè ñåãîäíÿ ïðîøëî îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ «ÒÀÈÔà», â õîäå êîòîðîãî áûë çàñëóøàí äîêëàä î ðàáîòå ãðóïïû êîìïàíèé â 2018 ãîäó, à òàêæå èçáðàí íîâûé ñîñòàâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ. Êàê áûëî îçâó÷åíî íà ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, çà 6 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ãðóïïà êîìïàíèé îæèäàåò ïîëó÷èòü ñàëüäèðîâàííóþ âûðó÷êó â ñóììå áîëåå 410 ìëðä ðóáëåé. Îáùàÿ ñóììà èíâåñòèöèé ñîñòàâèò 25,5 ìëðä ðóáëåé, ÷òî áîëüøå àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîøëî ãîäà ïî÷òè íà 10 ìëðä ðóáëåé èëè íà 62%. Îæèäàåìàÿ ñóììà íàëîãîâûõ ïëàòåæåé è ñáîðîâ ñîñòàâèò áîëåå 30 ìëðä ðóáëåé, â òîì ÷èñëå â áþäæåò ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïëàíèðóåòñÿ ïåðå÷èñëèòü áîëåå 9 ìëðä ðóáëåé.

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Ïî èòîãàì 2018 ãîäà ãðóïïà «ÒÀÈÔ» ïîëó÷èëà ñàëüäèðîâàííûé äîõîä â ñóììå 878,4 ìëðä ðóáëåé, â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è âíåáþäæåòíûå ôîíäû áûëî óïëà÷åíî 61,6 ìëðä ðóáëåé, â òîì ÷èñëå â áþäæåò Òàòàðñòàíà — 17,4 ìëðä ðóáëåé.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê â Îìñêîé îáëàñòè ïîñòðîÿò â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ «Àëàáóãîé»
Íîâîñòè äíÿ
16:02
Âèëëå Õààïàñàëî ïîðûáà÷èë è ïîïðîáîâàë êâàñ â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå

Ñúåìêè öèêëà î Òàòàðñòàíå, ñîñòîÿùåãî èç 10 ñåðèé, ïðîäëÿòñÿ äî 4 èþëÿ.

15:52
IT-ïàðê çàâåðøàåò ïðèåì çàÿâîê â Áèçíåñ-èíêóáàòîð

Ìåðîïðèÿòèå ïðîéäåò 6-7 èþëÿ â êàçàíñêîì IT-ïàðêå.

15:47
Ïðîêóðàòóðà Íóðëàòà óáåäèëà ìåñòíûé èñïîëêîì ïî÷èíèòü ìîñò, ó êîòîðîãî íå íàøëîñü õîçÿèíà

Áåñõîçíûé îáúåêò íàõîäèëñÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ñîåäèíÿÿ óëèöû Ëåñíàÿ è Íèæíåíóðëàòñêàÿ.

15:40
Ðîññåëüõîçíàäçîð: Íà ñåãîäíÿ íåò îñíîâàíèé äëÿ çàïðåòà ââîçà ðàñòèòåëüíîé ïðîäóêöèè èç Ãðóçèè

Ðóêîâîäèòåëü Ðîññåëüõîçíàäçîðà Ñåðãåé Äàíêâåðò ñîîáùèë, ÷òî ìåæäó Ðîññèåé è Ãðóçèåé ïðîäîëæàåòñÿ ýôôåêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

15:30
Ïåðâûõ ãîíùèêîâ ðàëëè «Øåëêîâûé ïóòü» âñòðåòèëè íà ãðàíèöå Çåëåíîäîëüñêîãî ðàéîíà ñ ×óâàøèåé

Ãîñòåé âñòðå÷àëè íàöèîíàëüíûìè òàíöàìè è óãîñòèëè ÷àê-÷àêîì, ïîæåëàâ õîðîøåé äîðîãè è óñïåøíîé ãîíêè.

15:20
Àê Áàðñ Áàíê âîøåë â òîï-3 ñàìûõ âûãîäíûõ áàíêîâ äëÿ ñåðâèñíûõ êîìïàíèé ïî âåðñèè Markswebb

Â îñíîâó èññëåäîâàíèÿ âî âòîðîì êâàðòàëå 2019 ãîäà âîøëè òàðèôû áàíêîâ äëÿ ìàëîãî áèçíåñà.

15:16
Ãîññîâåò Òàòàðñòàíà è Çàêñîáðàíèå Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè âïåðâûå ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå

Äîêóìåíò ïîäïèñàëè íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ â Èííîïîëèñå Ôàðèä Ìóõàìåòøèí è Ñåðãåé Ãðà÷åâ.

15:08
Â èþëå 200 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé Êàçàíè áåñïëàòíî ïîëó÷àò çåìåëüíûå ó÷àñòêè â Âûñîêîãîðñêîì ðàéîíå

Âñåãî äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâÿò áîëåå 1,8 òûñ. ìíîãîäåòíûõ ñåìåé èç ñòîëèöû Òàòàðñòàíà.

15:01
Ïðèåçæèé àôåðèñò ïîõèòèë ñáåðåæåíèÿ ïîæèëîé æèòåëüíèöû Êàçàíè, ñîáèðàâøåéñÿ ñäàòü åìó æèëüå

19-ëåòíèé æèòåëü Òàìáîâñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèëñÿ âîåííîñëóæàùèì è ïîïðîñèë ó æåíùèíû ðåêâèçèòû êàðòû, ÷òîáû ïîëó÷èòü ÷åê îá îïëàòå æèëüÿ.

14:59
Æèòåëüíèöà Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïðèíÿëà ðîäû ó ñâîåé äî÷åðè

Ê ìîìåíòó ïðèåçäà ìåäèêîâ ñêîðîé ïîìîùè ìàëûøêà óæå ïîÿâèëàñü íà ñâåò.

14:56
Ìóõàìåòøèí: Òàòàðñòàí ãîòîâ ïðîâåñòè ìàñòåð-êëàññû ñïåöèàëèñòàì ÏÔÎ ïî èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Ãëàâà ïàðëàìåíòà ÐÒ íà çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ðàññêàçàë îá îïûòå Òàòàðñòàíà ïî âíåäðåíèþ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé.

14:40
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ðàçðàáàòûâàþò ìåðû ïî áîðüáå ñ «îâîùíîé ìàôèåé»

Ñ íà÷àëîì ëåòà ñïèñîê ðàçðåøåííûõ ìåñò äëÿ òîðãîâëè ðàñøèðèëñÿ äî 71 îáúåêòà, âêëþ÷àÿ òî÷êè äëÿ ïðîäàæè îâîùåé.

14:28
«ÒÀÈÔ» ïëàíèðóåò ìîäåðíèçèðîâàòü ñåòü ÀÇÑ è äîâåñòè ïðîäàæè òîïëèâà äî 450 òûñ. òîíí

Â I ïîëóãîäèè 2019 ãîäà ãðóïïà êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» óâåëè÷èëà èíâåñòèöèè â ðàçâèòèå áèçíåñà íà 62% — äî 25,5 ìëðä ðóáëåé.

14:22
Âî âðåìÿ êðåñòíîãî õîäà 21 èþëÿ â öåíòðå Êàçàíè áóäåò îãðàíè÷åíî äâèæåíèå òðàíñïîðòà

Ó÷àñòíèêè êðåñòíîãî õîäà ïðîéäóò îò Áëàãîâåùåíñêîãî ñîáîðà äî Êðåñòîâîçäâèæåíñêîé öåðêâè.

14:13
Ì×Ñ Òàòàðñòàíà íàïîìèíàåò æèòåëÿì ðåñïóáëèêè îá îñòîðîæíîñòè â òóìàí, ãðîçó è ñèëüíûé âåòåð

Çàâòðà íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè îæèäàåòñÿ óõóäøåíèå ïîãîäíûõ óñëîâèé.

14:02
Ìèííèõàíîâ îòêðîåò êðóïíûé çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó æèäêèõ ïåñòèöèäîâ «Àâãóñò-Àëàáóãà»

Ïðåäïðèÿòèå ïðèçâàíî ïîâûñèòü äîëþ ðîññèéñêîé ïðîäóêöèè íà ðûíêå õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé.

13:52
Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê â Îìñêîé îáëàñòè ïîñòðîÿò â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ «Àëàáóãîé»

Äîðîæíàÿ êàðòà ïðîåêòà ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàåòñÿ, óòî÷íèëà îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Êàçàíñêîãî Êðåìëÿ Ëèëèÿ Ãàëèìîâà.

13:50
Áèëàéí çàïóñêàåò ìîáèëüíóþ ýëåêòðîííóþ ïîäïèñü ïî ïîñëåäíèì ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè
13:42
Ìèííèõàíîâ îá óõîäå Øèãàáóòäèíîâà ñ ïîñòà ãëàâû «ÒÀÈÔ»: Âû êàê ñòàðøèé òîâàðèù áóäåòå ïîìîãàòü

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ãðóïïû êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» ïî ïðåäëîæåíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÒ èçáðàë íîâîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.

13:26
Ãóáåðíàòîð Îìñêîé îáëàñòè ïðèåäåò â Êàçàíü, ÷òîáû îáíîâèòü äîãîâîð ñ Òàòàðñòàíîì îò 2000 ãîäà

Àëåêñàíäðó Áóðêîâó ïîêàæóò ðàáîòó òåõíîïîëèñà «Õèìãðàä», öåíòðà «Ýéäîñ-Ìåäèöèíà» è çàâîäà èìåíè Ãîðüêîãî.

13:25
ÌåãàÔîí çàïóñòèë ïðèëîæåíèå äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ
13:24
Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ: Ãëàâíîå òðåáîâàíèå ê «Ðóáèíó» — ÷òîáû ñòàäèîí áûë ïîëîí áîëåëüùèêîâ

Ðàíåå ôóòáîëüíûé êëóá «Ðóáèí» ïî èíèöèàòèâå ñïîíñîðîâ ðàñòîðãíóë êîíòðàêò ñ ãëàâíûì òðåíåðîì Êóðáàíîì Áåðäûåâûì.

13:18
Ðîññåëüõîçíàäçîð: Òàòàðñòàí äîëæåí ñòàòü ïðèìåðîì ïðàâèëüíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ â âåòåðèíàðíóþ ñëóæáó

Â Ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÒ ïðîøëà êîëëåãèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó.

13:10
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Â Òàòàðñòàíå ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì íàöïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ñåðüåçíàÿ ðàáîòà

Ãëàâíàÿ öåëü íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ — óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ, îòìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà.

13:07
Â Áàëòàñèíñêîì ðàéîíå îñóäèëè ìóæ÷èíó, êîòîðûé îáìàíîì ïîëó÷èë 1,3 ìëí ðóáëåé ñóáñèäèè

Çëîóìûøëåííèê ïîääåëàë äîêóìåíòû, ÷òîáû ïîëó÷èòü âûïëàòó íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ.

Ñîáûòèÿ