Минниханов откроет крупный завод по производству жидких пестицидов «Август-Алабуга»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Завтра, 28 июня, Президент Татарстана примет участие в открытии завода по производству жидких пестицидов компании «Август» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга». Об этом на брифинге в Доме Правительства рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Завтра Президент республики планирует принять участие в открытии завода „Август-Алабуга“ в особой экономической зоне „Алабуга“, — сказала она. — Завод по производству средств защиты растений, а также полимерной тары для их упаковывания».

Проект направлен на то, чтобы заменить зарубежные аналоги отечественными. Пока в России производится менее 50% необходимых сельскому хозяйству средств защиты растений, подчеркнула Галимова.

Планируемый объем производства на заводе «Август-Алабуга» — 50 млн литров жидких пестицидов ежегодно. Есть как минимум пять потенциальных потребителей в Татарстане, включая «Агросилу», «Красный Восток Агро», «Агро-Инвест».

Объем инвестиций в проект превысил 4,5 млрд рублей. Создано почти 120 рабочих мест, а до конца этого года планируется создать еще более 200.

АО «Фирма „Август“» — крупнейшая российская компания по производству и продаже химических средств защиты растений. Долгие годы она удерживает первенство в защите полевых культур и представлена более чем в 20 странах мира. Производства фирмы «Август» также работают в Казахстане, Белоруссии.

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