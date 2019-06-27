Татар-информ

27 июня 2019, 14:40

Экономика и финансы

В Набережных Челнах разрабатывают меры по борьбе с «овощной мафией»

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Экономика и финансы

В Набережных Челнах разрабатывают меры по борьбе с «овощной мафией»

С началом лета список разрешенных мест для торговли расширился до 71 объекта, включая точки для продажи овощей.

 (Набережные Челны, 27 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах разрабатывают меры по борьбе с овощной мафией, сообщает пресс-служба мэрии Автограда. 

Инициатива проведения общегородского совещания по борьбе с несанкционированной торговлей сезонной продукцией исходила от прокурора Автограда Дмитрия Ерпелева. На одной из встреч челнинские предприниматели пожаловались ему на то, что с наступлением лета город заполонили автолавки, с которых торгуют овощами и зеленью.

Владельцы магазинов на колесах не участвуют в аукционах, не платят за аренду, не имеют разрешительных документов. Тем не менее, по словам представителей бизнеса, их действия не пресекаются. Это привело к тому, что на территории Автограда стала действовать целая «овощная мафия», которая реализует через автолавки небывалые потоки продукции.

Как сообщила на совещании в мэрии начальник отдела потребительского рынка управления экономического развития и поддержки предпринимательства Раиса Султанова, в Челнах утверждено 29 мест торговли по продаже сельхозпродукции, выращенной фермерами, и 16 мест, где можно реализовывать сырое молоко. С началом лета список разрешенных мест для торговли расширился до 71 объекта, включая точки для продажи овощей.

Между тем, в городе действительно наблюдается активная работа автолавок, которые незаконно обосновались на 57 площадках. Представители надзорных структур в ежедневном режиме проводят обход этих точек, фиксируют нарушения и направляют соответствующие протоколы в Административную комиссию.

По утверждению начальника Управления Административно-технической инспекции Айрата Насыбуллина, с начала текущего года за несанкционированную торговлю было наложено штрафов на более 1 млн рублей. Предпринимателей штрафуют, после чего они продолжают незаконную торговлю. По словам Султановой, используя только штрафы, радикально ситуацию изменить не получится. Необходимо изымать продукцию.

Руководитель исполкома Ринат Абдуллин предложил объявить дополнительные аукционы для того, чтобы предприниматели могли узаконить свою деятельность. Прокурор города Дмитрий Ерпелев счел целесообразным создать межведомственную рабочую группу.

Рейды по торговым точкам овощных нелегалов продолжатся.

 

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