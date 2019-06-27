Индустриальный парк в Омской области построят в сотрудничестве с «Алабугой»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Индустриальный парк в Омской области построят в сотрудничестве с особой экономической зоной (ОЭЗ) «Алабуга». Об этом на брифинге в Доме Правительства рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В настоящее время прорабатывается дорожная карта по реализации проекта „Создание индустриального парка в Омской области“ в сотрудничестве с особой экономической зоной „Алабуга“», — сказала она.

Количество резидентов «Алабуги» составляет 57 компаний, общий объем заявленных резидентами инвестиций превышает 187 млрд рублей. Планируется создание около 15,3 тыс. дополнительных рабочих мест. «Алабуга» не раз возглавляла топ лучших ОЭЗ для крупных резидентов в Европе.

Ранее стало известно, что в Казань с рабочим визитом приедет губернатор Омской области Александр Бурков.

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