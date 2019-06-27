В Казани по нацпроекту начался ремонт участка улицы Урицкого длиной 550 метров

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался ремонт участка улицы Урицкого протяженностью 550 метров, сообщает Миндортранс РТ.

«Ремонт улицы Урицкого, расположенной в исторической части Кировского района Казани – Адмиралтейской слободе, проводится на площади 5,5 тыс. кв. метров», – говорится в сообщении министерства.

В текущем году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Казанской агломерации выделены 2,35 млрд рублей, в том числе 1,35 млрд рублей – из федерального бюджета. По проекту будут проведены работы на 89 объектах.

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