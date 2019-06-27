Губернатор Омской области приедет в Казань, чтобы обновить договор с Татарстаном от 2000 года

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Губернатор Омской области Александр Бурков приедет с рабочим визитом в Казань в понедельник, 1 июля. Об этом на брифинге в Доме Правительства рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В понедельник в Казанском Кремле ожидают делегацию из Омской области во главе с ее губернатором Александром Бурковым. Затем покажут работу технополиса "Химград", они посетят Зеленодольский завод имени Горького, ИТ-парк, центр "Эйдос-Медицина". Состоится подробная презентация экономического потенциала Татарстана в Агентстве инвестиционного развития», - сказала Галимова.

Двусторонняя встреча с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым запланирована ближе к вечеру. После нее начнутся переговоры в расширенном составе, отметила представитель Казанского Кремля.

«По завершении переговорного процесса будет подписано соглашение между Правительствами двух субъектов о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и других сферах. Таким образом, мы обновим договор, который был подписан еще в 2000 году», - пояснила Галимова.

Межрегиональный товарооборот по итогам последних лет достиг 4 млрд рублей. Татарстан поставляет в Омскую область грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, химическую продукцию, медицинское оборудование, лекарства. Из Омска в республику поступают синтетические каучуки, автомобильный бензин и др. Омские предприятия плотно сотрудничают с татарстанскими «НижнекамскНефтехимом» и «Татнефтью».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.