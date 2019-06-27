Во время крестного хода 21 июля в центре Казани будет ограничено движение транспорта

(Казань, 27 июня, «Татар-информ). В Казани будет ограничено движение транспортных средств, так как в центре города будет проводиться крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«21 июля в центре Казани будут ограничены движение и стоянка транспортных средств», — говорится в сообщении.

С 10.00 до 13.00 движение и остановка транспорта будут ограничены на следующих участках дороги: по проезжей части улицы Кремлевская (от улицы Мусы Джалиля до площади Первого Мая), улице Профсоюзная (от улицы Мусы Джалиля до улицы Ташаяк), улице Чернышевского (от улицы Дзержинского до улицы Баумана)

Также в это время перекроют участки у съезда с площади Первого Мая (от улицы Кремлевская до улицы Право-Булачная), по улице Баумана (от улицы Профсоюзная до улицы Батурина), у съезда с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу, по улице Батурина (от Кремлевской транспортной дамбы до улицы Дзержинского), улице Большая Красная (от улицы Япеева до улицы Батурина), улице Карла Маркса (от улицы Батурина до улицы Япеева), улице Япеева, (от улицы Дзержинского до улицы Большая Красная (если возникнет необходимость), улице Миславского (от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского).

Также в промежуток с 6.00 до 13.00 ограничение коснется проезжей части улицы Миславского (от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная).

Маршрут его следования — от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

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