В Набережных Челнах зарегистрировали онлайн-кассы только 45% предпринимателей

(Набережные Челны, 27 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах зарегистрировали онлайн-кассы 45% от общего числа предпринимателей, которым необходимо это сделать до 1 июля текущего года, сообщает инспекция Федеральной налоговой службы по городу Набережные Челны.

В настоящее время в Автограде из 3 тыс. 444 предпринимателей, обязанных установить онлайн-кассы, только 1 тыс. 550 зарегистрировали онлайн-кассы по новому порядку.

Налоговая служба напоминает, что с 1 июля применять онлайн-кассы обязаны индивидуальные предприниматели, находящиеся на ЕНВД, работающие в сфере розничной торговли или общепита без наемных работников.

Для оказания помощи челнинцам регистрация контрольно-кассовых аппаратов в инспекции Федеральной налоговой службы будет проходить и в ближайшие выходные дни.

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