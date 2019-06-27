Россельхознадзор: Татарстан должен стать примером правильного инвестирования в ветеринарную службу

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Республика Татарстан должна послужить примером для остальных регионов РФ по вопросам правильного инвестирования в ветеринарные службы. Об этом на коллегии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по итогам деятельности службы в I полугодии 2019 года рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Мы сегодня с Президентом РТ обсуждали то, как Татарстан сегодня вкладывает инвестиции в животноводство и в развитие ветеринарной службы. Всем регионам страны нужно взять пример с Татарстана, сколько нужно инвестировать в ветеринарную службу. Потому что содержание ветеринарной службы и те проекты, которые есть в Татарстане — это 2 млрд рублей в год», — сообщил спикер.

Он добавил, что в республике борются с поставками некачественной продукции из других регионов страны.

«Вот эти вопросы мы обсуждали с Президентом Татарстана, поэтому я скажу, что опыт Татарстана заслуживает глубокого уважения и распространения», — отметил Данкверт.

Сегодня в Министерстве сельского хозяйства РТ прошло заседание коллегии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по итогам деятельности службы в I полугодии 2019 года. На встрече руководители и сотрудники ветеринарных служб обсудили вопросы, промежуточные итоги и перспективы электронной ветеринарной сертификации.

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