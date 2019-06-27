(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Балтасинском районе осудили мужчину, который обманом получил 1,3 млн рублей субсидии, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в 2014 году мужчина, чтобы получить субсидии на строительство жилья, предоставил в районный исполком документы, среди которых была поддельная справка о том, что он работает механиком в крестьянско-фермерском хозяйстве», – рассказал Галиев.

В итоге он получил из бюджета средства. Потерпевшим по делу было признано Минсельхоз РТ.

По статье «Мошенничество при получении выплат» 47-летнего мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

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