Òàòàð-èíôîðì

27 èþíÿ 2019, 13:10

Îáùåñòâî

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Â Òàòàðñòàíå ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì íàöïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ñåðüåçíàÿ ðàáîòà

Ðåêîìåíäóåì

Îáùåñòâî

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Â Òàòàðñòàíå ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì íàöïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ñåðüåçíàÿ ðàáîòà

Ôîòî: àðõèâ, tatarstan.ru

Ãëàâíàÿ öåëü íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ — óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ, îòìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà.

(Èííîïîëèñ, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Â Òàòàðñòàíå ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ñåðüåçíàÿ ðàáîòà. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ñåãîäíÿ â Èííîïîëèñå.

«Â Òàòàðñòàíå ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì íàöïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ñåðüåçíàÿ ðàáîòà. Áåçóñëîâíî, íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû áóäóò ðåàëèçîâàíû. È èõ ãëàâíàÿ öåëü — èçìåíèòü ñòðàíó, óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè íàøèõ ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà è ðåñïóáëèêè â ÷àñòíîñòè», — ñêàçàë Ïðåçèäåíò ÐÒ.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÑÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… (Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…) Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ ÑÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ð°. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ðµ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÑŒ ÐÐ½Ð°Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Ïî ñëîâàì Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà, â ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ âàæíóþ ðîëü èãðàþò íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû, ïîýòîìó èõ óïðîùåíèå è îïòèìèçàöèÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè òàêæå âàæíû äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîé ðàáîòû. «Ðåãèîíû áûñòðî ðåàãèðóåò íà ýòè âîïðîñû è ìîãóò ÷åòêî ïîäàâàòü ñèãíàëû Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. È òàêàÿ ðàáîòà íà óðîâíå Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà îðãàíèçîâàíà», — ïîä÷åðêíóë îí.

Â Èííîïîëèñå ïðîøëî 56-å çàñåäàíèå Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ÏÔÎ. Àññîöèàöèÿ ñîçäàíà 14 ìàÿ 2002 ãîäà äëÿ êîîðäèíàöèè çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíîâ ÏÔÎ, îáðàçîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè â Ïîâîëæüå. 

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÑÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… (Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…) Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ ÑÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ð°. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ðµ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÑŒ ÐÐ½Ð°Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ðîññåëüõîçíàäçîð: Òàòàðñòàí äîëæåí ñòàòü ïðèìåðîì ïðàâèëüíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ â âåòåðèíàðíóþ ñëóæáó
Íîâîñòè äíÿ
14:28
«ÒÀÈÔ» ïëàíèðóåò ìîäåðíèçèðîâàòü ñåòü ÀÇÑ è äîâåñòè ïðîäàæè òîïëèâà äî 450 òûñ. òîíí

Â I ïîëóãîäèè 2019 ãîäà ãðóïïà êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» óâåëè÷èëà èíâåñòèöèè â ðàçâèòèå áèçíåñà íà 62% — äî 25,5 ìëðä ðóáëåé.

14:22
Âî âðåìÿ êðåñòíîãî õîäà 21 èþëÿ â öåíòðå Êàçàíè áóäåò îãðàíè÷åíî äâèæåíèå òðàíñïîðòà

Ó÷àñòíèêè êðåñòíîãî õîäà ïðîéäóò îò Áëàãîâåùåíñêîãî ñîáîðà äî Êðåñòîâîçäâèæåíñêîé öåðêâè.

14:13
Ì×Ñ Òàòàðñòàíà íàïîìèíàåò æèòåëÿì ðåñïóáëèêè îá îñòîðîæíîñòè â òóìàí, ãðîçó è ñèëüíûé âåòåð

Çàâòðà íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè îæèäàåòñÿ óõóäøåíèå ïîãîäíûõ óñëîâèé.

14:02
Ìèííèõàíîâ îòêðîåò êðóïíûé çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó æèäêèõ ïåñòèöèäîâ «Àâãóñò-Àëàáóãà»

Ïðåäïðèÿòèå ïðèçâàíî ïîâûñèòü äîëþ ðîññèéñêîé ïðîäóêöèè íà ðûíêå õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé.

13:52
Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê â Îìñêîé îáëàñòè ïîñòðîÿò â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ «Àëàáóãîé»

Äîðîæíàÿ êàðòà ïðîåêòà ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàåòñÿ, óòî÷íèëà îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Êàçàíñêîãî Êðåìëÿ Ëèëèÿ Ãàëèìîâà.

13:50
Áèëàéí çàïóñêàåò ìîáèëüíóþ ýëåêòðîííóþ ïîäïèñü ïî ïîñëåäíèì ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè
13:42
Ìèííèõàíîâ îá óõîäå Øèãàáóòäèíîâà ñ ïîñòà ãëàâû «ÒÀÈÔ»: Âû êàê ñòàðøèé òîâàðèù áóäåòå ïîìîãàòü

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ãðóïïû êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» ïî ïðåäëîæåíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÒ èçáðàë íîâîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.

13:26
Ãóáåðíàòîð Îìñêîé îáëàñòè ïðèåäåò â Êàçàíü, ÷òîáû îáíîâèòü äîãîâîð ñ Òàòàðñòàíîì îò 2000 ãîäà

Àëåêñàíäðó Áóðêîâó ïîêàæóò ðàáîòó òåõíîïîëèñà «Õèìãðàä», öåíòðà «Ýéäîñ-Ìåäèöèíà» è çàâîäà èìåíè Ãîðüêîãî.

13:25
ÌåãàÔîí çàïóñòèë ïðèëîæåíèå äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ
13:24
Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ: Ãëàâíîå òðåáîâàíèå ê «Ðóáèíó» — ÷òîáû ñòàäèîí áûë ïîëîí áîëåëüùèêîâ

Ðàíåå ôóòáîëüíûé êëóá «Ðóáèí» ïî èíèöèàòèâå ñïîíñîðîâ ðàñòîðãíóë êîíòðàêò ñ ãëàâíûì òðåíåðîì Êóðáàíîì Áåðäûåâûì.

13:18
Ðîññåëüõîçíàäçîð: Òàòàðñòàí äîëæåí ñòàòü ïðèìåðîì ïðàâèëüíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ â âåòåðèíàðíóþ ñëóæáó

Â Ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÒ ïðîøëà êîëëåãèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó.

13:10
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Â Òàòàðñòàíå ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì íàöïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ñåðüåçíàÿ ðàáîòà

Ãëàâíàÿ öåëü íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ — óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ, îòìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà.

13:07
Â Áàëòàñèíñêîì ðàéîíå îñóäèëè ìóæ÷èíó, êîòîðûé îáìàíîì ïîëó÷èë 1,3 ìëí ðóáëåé ñóáñèäèè

Çëîóìûøëåííèê ïîääåëàë äîêóìåíòû, ÷òîáû ïîëó÷èòü âûïëàòó íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ.

12:52
Ïîêèíóâøèé ïîñò áèçíåñ-îìáóäñìåíà ÐÒ Íàãóìàíîâ ïðîâåäåò çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó

Çàñåäàíèå ïðîéäåò ïðè ó÷àñòèè Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà 4 èþëÿ.

12:46
Èãîðü Êîìàðîâ â Èííîïîëèñå: Ðåàëèçàöèÿ íàöïðîåêòîâ äîëæíà âåñòèñü ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé îêðóãà.

12:41
Ïðèñòàâû Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïîìîãëè ðàáîòíèêó ñòðîèòåëüíîé ôèðìû ïîëó÷èòü 1,1 ìëí äîëãà ïî çàðïëàòå

Ïðèñòàâ íàëîæèëà çàïðåò íà ðåãèñòðàöèîííûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè 25 àâòî îðãàíèçàöèè, ÷òî ïîáóäèëî ôèðìó âûïëàòèòü çàäîëæåííîñòü ïî çàðïëàòå.

12:38
Êàçàíñêèé Êðåìëü ïðîêîììåíòèðîâàë ñìåíó ãåíäèðåêòîðà "ÒÀÈÔà"

Ïîêèíóòü ïîñò ãëàâû ãðóïïû êîìïàíèé – ýòî ëè÷íîå ðåøåíèå Àëüáåðòà Øèãàáóòäèíîâà, îòìåòèëà Ëèëèÿ Ãàëèìîâà.

12:28
Íàçâàíî êîëè÷åñòâî äîëæíèêîâ ïî ñîöèïîòåêå â ÐÒ

Ïî äàííûì Ãîñæèëôîíäà ÐÒ 5,7 òûñ. òàòàðñòàíñêèõ ñåìåé, ïîëó÷èâøèõ êâàðòèðû íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ, íå âíîñÿò åæåìåñÿ÷íûå ïëàòåæè.

12:17
Ïîëèöèÿ Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïîáëàãîäàðèëà ïàðíåé, îòáèâøèõ ðåáåíêà ó ãðàáèòåëÿ

Ó÷åíèêà ìëàäøèõ êëàññîâ îñòàíîâèë ïüÿíûé ìóæ÷èíà è âûðâàë èç åãî ðóê òåëåôîí è áàðñåòêó.

12:10
Íà ôîðóìå «Àðìèÿ-2019» âïåðâûå ïðåäñòàâèëè Ìè-38Ò ïðîèçâîäñòâà êàçàíñêîãî âåðòîëåòíîãî çàâîäà

Ìàøèíà ïîäõîäèò äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, ãðóçîâ è ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò.

11:57
Ïîëèöåéñêèå Êàçàíè ðàññêàçàëè îòäûõàþùèì â äåòñêîì ëàãåðå «Ïëàìÿ» î âðåäå íàðêîòèêîâ

Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â ðàìêàõ ðåñïóáëèêàíñêîé àêöèè «Æèçíü áåç íàðêîòèêîâ».

11:56
Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ âîçãëàâèò âíîâü ñîçäàííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ «ÒÀÈÔ»

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ãðóïïû êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» ñåãîäíÿ èçáðàë íîâîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.

11:46
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì Ðîññåëüõîçíàäçîðà

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íàãðàäèë Ñåðãåÿ Äàíêâåðòà îðäåíîì «Äóñëûê» çà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí.

11:38
Â Áèëÿðñêå îòêðûëñÿ ñàìûé òâîð÷åñêèé ôîðóì «Ñýëýò» – Arts Biler Forum

Õåäëàéíåðàìè ôîðóìà ñòàíóò ìóëüòè-ìóçûêàíò Àéãþëü Ãàëååâà èç Âåíû; íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÒ Ðèììà Èáðàãèìîâà; ñîëèñòêà ãðóïïû «Çó-Ëÿé-Ëÿ» Çóëüôèÿ Âàëååâà.

11:31
ÃÈÁÄÄ Êàçàíè íàêàçàëà íàðóøèòåëåé, âûëåçàâøèõ â êóïàëüíèêàõ èç îêîí äâèæóùåãîñÿ «Ìåðñåäåñà»

Â îòíîøåíèè ìóæ÷èíû-âëàäåëüöà àâòî ñîñòàâèëè ïÿòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðîòèâ äåâóøêè-âîäèòåëÿ – äåñÿòü.

Ñîáûòèÿ