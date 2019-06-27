Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Â Òàòàðñòàíå ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì íàöïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ñåðüåçíàÿ ðàáîòà

(Èííîïîëèñ, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Â Òàòàðñòàíå ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ñåðüåçíàÿ ðàáîòà. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ñåãîäíÿ â Èííîïîëèñå.
«Â Òàòàðñòàíå ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì íàöïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ñåðüåçíàÿ ðàáîòà. Áåçóñëîâíî, íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû áóäóò ðåàëèçîâàíû. È èõ ãëàâíàÿ öåëü — èçìåíèòü ñòðàíó, óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè íàøèõ ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà è ðåñïóáëèêè â ÷àñòíîñòè», — ñêàçàë Ïðåçèäåíò ÐÒ.
Ïî ñëîâàì Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà, â ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ âàæíóþ ðîëü èãðàþò íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû, ïîýòîìó èõ óïðîùåíèå è îïòèìèçàöèÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè òàêæå âàæíû äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîé ðàáîòû. «Ðåãèîíû áûñòðî ðåàãèðóåò íà ýòè âîïðîñû è ìîãóò ÷åòêî ïîäàâàòü ñèãíàëû Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. È òàêàÿ ðàáîòà íà óðîâíå Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà îðãàíèçîâàíà», — ïîä÷åðêíóë îí.
Â Èííîïîëèñå ïðîøëî 56-å çàñåäàíèå Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ÏÔÎ. Àññîöèàöèÿ ñîçäàíà 14 ìàÿ 2002 ãîäà äëÿ êîîðäèíàöèè çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíîâ ÏÔÎ, îáðàçîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè â Ïîâîëæüå.