Покинувший пост бизнес-омбудсмена РТ Нагуманов проведет заседание Совета по предпринимательству

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Тимур Нагуманов, покинувший пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей, проведет заседание Совета по предпринимательству после своей отставки. Об этом на брифинге в Доме Правительства рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«На следующей неделе, 4 июля, состоится заседание Совета по предпринимательству. Его будет проводить Тимур Дмитриевич [Нагуманов] вместе с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым]. Этот орган [Совет по предпринимательству] функционирует, продолжает работать, но как только определятся окончательные кандидатуры, фамилия будет озвучена», — заключила Галимова.

Предыдущее заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ проходило в марте этого года. На нем обсуждали участие Татарстана в пилотном проекте по внедрению налога на профессиональный доход.

В минувший понедельник, 24 июня, Президент РТ Рустам Минниханов освободил Тимура Нагуманова от должности бизнес-омбудсмена республики. Он занимал этот пост с января 2013 года. Нагуманова назначили и. о. руководителя исполкома Альметьевска.

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