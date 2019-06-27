Ìèííèõàíîâ îá óõîäå Øèãàáóòäèíîâà ñ ïîñòà ãëàâû «ÒÀÈÔ»: Âû êàê ñòàðøèé òîâàðèù áóäåòå ïîìîãàòü

(Êàçàíü, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëüáåðòà Øèãàáóòäèíîâà ãðóïïà «ÒÀÈÔ» ñòàëà îäíèì èç êðóïíåéøèõ õîëäèíãîâ â Ðîññèè, ïîýòîìó åãî îïûò íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü è ïîñëå óõîäà ñ ïîñòà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìïàíèè. Îá ýòîì ñîîáùèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà çàñåäàíèè íîâîãî ñîâåòà äèðåêòîðîâ «ÒÀÈÔà».
«Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ çà âðåìÿ ðàáîòû ñòàë ãëûáîé, íàñòîÿùèì ãåíåðàëîì ïðîèçâîäñòâà. Êîãäà îí ñêàçàë, ÷òî ïðèøëî âðåìÿ óñòóïèòü ìåñòî ìîëîäûì, ÿ íå âîñïðèíÿë ñðàçó. Íî ìû ïîíèìàåì, ÷òî ýòîò ïðîöåññ äîëæåí èäòè, è ïóñòü îí èäåò ïëàâíî, ñèñòåìíî. È àêöèîíåðû ñåãîäíÿ ïðèíÿëè òàêîå ðåøåíèå. ß åãî ïîääåðæèâàþ», – ñêàçàë Ìèííèõàíîâ.
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà îòìåòèë, ÷òî òàêàÿ êðóïíàÿ êîìïàíèÿ, êàê «ÒÀÈÔ», òðåáóåò î÷åíü ñåðüåçíîé ïðîðàáîòêè ðåøåíèé, íóæåí îïûòíûé íàñòàâíèê. Èìåííî ïîýòîìó Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ îñòàëñÿ â êîìïàíèè – íà äîëæíîñòè ñîâåòíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ. «Âû ðÿäîì, âû íèêóäà íå óõîäèòå, è êàê ñòàðøèé òîâàðèù áóäåòå ïîäñêàçûâàòü è ïîìîãàòü. Âû ñîãëàñîâàëè ñ àêöèîíåðàìè çàâåðøåíèå ðàáîòû íà ýòîé äîëæíîñòè, îïðåäåëèëè, â êàêîé ôîðìå áóäåòå ðàáîòàòü, æåëàþ, ÷òîáû âû áûëè áîëüøå ñêîíöåíòðèðîâàíû íà ñòðàòåãèè», – ïîä÷åðêíóë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.
Ãîâîðÿ î íîâîì ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå «ÒÀÈÔà», Ïðåçèäåíò ÐÒ ñîîáùèë, ÷òî Ðóñëàí Øèãàáóòäèíîâ ïðîøåë õîðîøóþ ïîäãîòîâêó, ðàáîòàÿ â ñîâåòàõ äèðåêòîðîâ «Êàçàíüîðãñèíòåçà» è «Íèæíåêàìñêíåôòåõèìà». «ß óâåðåí, ÷òî ýòî äîñòîéíûé êàíäèäàò», – çàêëþ÷èë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.