(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Приставы Набережных Челнов помогли работнику строительной фирмы получить 1,1 млн долга по зарплате, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Фирма работает в сфере строительства и обслуживания производственных объектов. Работник предприятия обратился в суд о взыскании недополученной оплаты труда и соответствующий исполнительный лист поступил на исполнение в отдел судебных приставов № 3 по Набережным Челнам», – рассказала Халимова.

В итоге пристав сообщила фирме, что в отношении них возбуждено производство, однако компания не спешила выплачивать долг. Тогда пристав наложила запрет на регистрационные действия в отношении 25 авто организации – как легковых, так и грузовых машин.

В итоге долг работнику выплатили в полном объеме.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.