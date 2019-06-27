(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Экс-гендиректор группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов сам принял решение покинуть пост. Так на брифинге в Доме Правительства прокомментировала смену руководителя крупного холдинга официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Это личное решение Альберта Кашафовича — уйти», — сказала она.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в собрании акционеров «ТАИФа», на котором был избран новый гендиректор.

«Он [Минниханов] отметил колоссальный опыт Альберта Кашафовича, а самое важное, что он не уходит из „ТАИФа“. Это позволит активно вести работу по проработке стратегии компании, потому человек знает эту компанию в широком историческом разрезе», — отметила Галимова.

Ранее стало известно, что Руслан Шигабутдинов сменил отца на должности главы «ТАИФа». Минниханов пожелал ему «придерживаться тех же позиций, что и его отец: быть принципиальным, очень ответственным», — сказала представитель Казанского Кремля.

Альберт Шигабутдинов возглавлял «ТАИФ» с момента основания компании в середине 1990-х.

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