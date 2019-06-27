Названо количество должников по соципотеке в РТ

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На сегодняшний день 5,7 тыс. семей из Татарстана, получивших жилье по соципотеке, не вносят ежемесячные платежи, сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан регулярно проводит работу с должниками, направленную на взыскание платежей. Так, с начала 2019 года семьям, получившим жилье на льготных условиях и имеющим задолженность за период более двух месяцев подряд, было отправлено больше 3 тыс. уведомлений (по телефону и по почте). В них соципотечников предупреждают о наличии непогашенной задолженности. Кроме того, каждый неплательщик информируются о наличии задолженности через личный кабинет на сайте Госжилфонда РТ и на сайте госуслуг РТ.

Если должники не реагируют на предупреждения, то работники фонда ведут судебную претензионно-исковую деятельность. Стоит заметить, что Госжилфонд РТ зачастую готов идти навстречу обладателям долга, которые хотят его оплатить, но в данный момент испытывают временные трудности с финансовой нагрузкой.

Случай каждого должника рассматривается индивидуально, гражданам предлагаются разные возможности решения проблемы. Среди них — увеличение срока рассрочки выплат, а также переход в аренду жилья.

В отношении тех, кто отказывается выполнять свои обязанности по договору, могут быть приняты крайние меры — они могут быть выселены из занимаемого жилья на основании судебного решения.

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