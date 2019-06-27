В июле 200 многодетных семей Казани бесплатно получат земельные участки в Высокогорском районе

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). До конца 2019 года земельные участки бесплатно раздадут более 1,8 тыс. многодетных семей Казани, в том числе уже в июле 200 семей получат свои участки в Высокогорском районе. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в Комитете земельных и имущественных отношений исполкома Казани (КЗИО).

«На июль 2019 года запланированы комиссии по предоставлению земельных участков вблизи деревни Яшь Кеч Высокогорского муниципального района РТ, на которые приглашены 200 многодетных семей», — сообщает КЗИО.

Исполком Казани до конца 2019 года планирует пригласить более 1,8 тыс. семей на выбор земельных участков, которые располагаются вблизи поселков Каймары, Дачное и Яшь Кеч Высокогорского района, поселка Сокуры Лаишевского района, а также жилого массива Дербышки и поселка Константиновка.

Сейчас уже более 12 тыс. многодетных семей включены в списки на получение бесплатных земельных участков. К слову, за все время действия программы свои участки получили более 5,7 тыс. многодетных семей Казани.

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