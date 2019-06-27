Юные челнинцы поучаствовали в легкоатлетическом забеге «Россия — территория без наркотиков»

(Набережные Челны, 27 июня, «Татар-информ»). Легкоатлетический забег «Россия — территория без наркотиков» состоялся в Набережных Челнах в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В этот день в комплексе оздоровительных лагерей «Радуга» провели забег на 3 тыс. метров, в котором приняли участие 80 детей. Помимо кросса, подростки показали себя в беге с тяжестями, умении быстро надевать средства индивидуальной защиты, разборке-сборке автомата Калашникова.

Юные челнинцы пришли в восторг, когда кинолог со служебной собакой продемонстрировали им своё умение находить тайники с запрещёнными веществами.

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