Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ: Ãëàâíîå òðåáîâàíèå ê «Ðóáèíó» — ÷òîáû ñòàäèîí áûë ïîëîí áîëåëüùèêîâ

(Êàçàíü, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Äåíüãè ñïîíñîðîâ, êîòîðûå ïîëó÷àåò ôóòáîëüíûé êëóá «Ðóáèí», äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî, ïðè ýòîì ãëàâíûé êðèòåðèé – ýòî çàïîëíÿåìîñòü ñòàäèîíîâ, íà êîòîðûõ ïðîõîäÿò èãðû êëóáà. Îá ýòîì ñîîáùèë ñîâåòíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ãðóïïû êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ.
Â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè, Øèãàáóòäèíîâ îòìåòèë, ÷òî ðóêîâîäñòâî «ÒÀÈÔà» íå çàíèìàåòñÿ ôóòáîëîì è ñêîíöåíòðèðîâàíî òîëüêî íà òîì, ÷òîáû ïîìîãàòü ôóòáîëüíîìó êëóáó äåíüãàìè.
«Íàøà çàäà÷à — çàðàáàòûâàòü è ïîìîãàòü äåíüãàìè. Äåíüãè çàðàáàòûâàþò íàøè ðàáîòíèêè — 38 òûñ. ÷åëîâåê, è îíè õîòÿò, ÷òîáû äåíüãè áûëè èñïîëüçîâàíû ñ ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòüþ», – ïîÿñíèë Øèãàáóòäèíîâ.
«À ìàêñèìàëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü — ýòî íå òîëüêî ïîêóïêà äîðîãèõ èãðîêîâ, ýòî ñåðü¸çíîå çàïîëíåíèå ñòàäèîíîâ. Ãëàâíîå íàøå òðåáîâàíèå, ãëàâíàÿ çàäà÷à, êîòîðóþ ìû ñòàâèì, – ÷òîáû ñòàäèîí áûë ïîëîí áîëåëüùèêàìè. Òîãäà âñå áóäåò íîðìàëüíî», – ïîä÷åðêíóë ñîâåòíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
Ðàíåå ôóòáîëüíûé êëóá «Ðóáèí» ïî èíèöèàòèâå ñïîíñîðîâ ðàñòîðãíóë êîíòðàêò ñ ãëàâíûì òðåíåðîì Êóðáàíîì Áåðäûåâûì. Èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî òðåíåðà êëóáà íàçíà÷åí Ðîìàí Øàðîíîâ, êîòîðûé äâà ïðåäûäóùèõ ñåçîíà âîçãëàâëÿë òðåíåðñêèé øòàá ìîëîäåæíîé êîìàíäû.