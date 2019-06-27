(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Полицейские Казани рассказали отдыхающим в детском лагере «Пламя» о вреде наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Жизнь без наркотиков» и приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их оборотом.

«Оперуполномоченный отдела наркоконтроля казанского управления Дмитрий Павлов и инспектор по делам несовершеннолетних ОП «Восход» Алиса Галеева рассказали детям о причинах и последствиях употребления наркотиков, а также напомнили об ответственности», – рассказали в полиции.

Ребята приняли участие в командных играх, челночном беге, преодолевали полосу препятствий и показали неплохие знания в оказании первой помощи.

В конце мероприятия полицейские наградили участников спортивных состязаний грамотами и памятными подарками.

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