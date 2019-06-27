Полиция Набережных Челнов поблагодарила парней, отбивших ребенка у грабителя

(Набережные Челны, 27 июня, «Татар-информ»). Полиция Набережных Челнов поблагодарила парней, отбивших девятилетнего мальчика у грабителя, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Набережные Челны.

12 июня в поселке ГЭС ученика младших классов остановил пьяный мужчина. Он вырвал из рук перепуганного мальчика телефон и барсетку. Свидетелями ограбления стала компания подростков, двое из которых заступились за ребенка. Молодые люди отняли у мужчины похищенное и вернули мальчику, а затем вызвали полицию.

Подростки также дождались приезда патрульного наряда, который задержал 28-летнего местного жителя.

За покушение на грабеж челнинцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Полиция выяснила, кто заступился за мальчика. Оказалось, героям по 14-15 лет. Один учится в кадетской школе полиции «Калкан», второй — в школе № 10. Ребята получили благодарственные письма Управления МВД России по Набережным Челнам за активную гражданскую позицию и личный вклад в укрепление законности и правопорядка.

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