Президент Татарстана встретился с руководителем Россельхознадзора

(Казань, 27 июня, «Татар-информ). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился сегодня с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Об этом информирует пресс-служба Президента РТ.

Предметом обсуждения сторон стали значимые вопросы сотрудничества в области контроля за качеством сельскохозяйственной продукции, производящейся на территории республики, а также обеспечения ветеринарного контроля в регионе.

Кроме того, Президент республики вручил Сергею Данкверту орден Дружбы, которым тот был награжден за «плодотворное сотрудничество с республикой и значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности».

Встреча проводилась в Доме Правительства Республики Татарстан. На ней присустсвовали заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Нурислам Хабипов, а также начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ — главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов.

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