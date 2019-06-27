Òàòàð-èíôîðì

27 èþíÿ 2019, 11:56

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ âîçãëàâèò âíîâü ñîçäàííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ «ÒÀÈÔ»

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ âîçãëàâèò âíîâü ñîçäàííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ «ÒÀÈÔ»

Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè/àðõèâ

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ãðóïïû êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» ñåãîäíÿ èçáðàë íîâîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.

(Êàçàíü, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ýêñ-ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãðóïïû «ÒÀÈÔ» Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ âîçãëàâèò âíîâü ñîçäàííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ «ÒÀÈÔ», îäíîâðåìåííî ñîõðàíèâ äîëæíîñòü ñîâåòíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ìàòåðèíñêîé êîìïàíèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ. Îá ýòîì Øèãàáóòäèíîâ ñîîáùèë â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè.

Ð“Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ðµ ÑÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð°ÐºÑ†Ð¸Ð¾Ð½ÐµÑ€Ð¾Ð² Ð¢ÐÐ˜Ð¤

 «Ìíå ïðåäëîæåíà äîëæíîñòü ñîâåòíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è ïðåäëîæåíî âîçãëàâèòü âíîâü ñîçäàííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ "ÒÀÈÔ", âûâåäåííóþ èç ñîñòàâà ãîëîâíîé êîìïàíèè», – ñêàçàë Øèãàáóòäèíîâ. Êàêèå àêòèâû áóäóò ïðåäàíû ÓÊ «ÒÀÈÔ», ýêñ-ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð íå óòî÷íèë, íî îòìåòèë, ÷òî «ïðîöåññ ðåîðãàíèçàöèè óæå çàâåðøàåòñÿ».

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Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î ïðè÷èíàõ óõîäà ñ ïîñòà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «ÒÀÈÔà», Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ îòìåòèë, ÷òî ýòîé êîìïàíèè ñåé÷àñ íåîáõîäèì áîëåå äèíàìè÷íûé è ñîâðåìåííûé ðóêîâîäèòåëü. «Êîãäà ìû ìîëîäûå, ìû èìååì îãðîìíîå æåëàíèå ðàáîòàòü è îòñóòñòâèå îïûòà çàìåíÿåì íà îãðîìíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Íî ïîòîì ïðèõîäèò âðåìÿ, êîãäà îïûòà ìíîãî, à ðàáîòîñïîñîáíîñòü óæå íå ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü åãî ïîëíîñòüþ. Çíà÷èò, íóæíî èñêàòü ïóòè, ÷òîáû íå ñòàíîâèòüñÿ òîðìîçîì, íóæíî âûäâèãàòü ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå èìåþò îãðîìíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è îäíîâðåìåííî ìîãóò èñïîëüçîâàòü íàêîïëåííûé îïûò. Èñõîäÿ èç ýòèõ ñîîáðàæåíèé, ìíîé áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå, êîòîðîå ñîãëàñîâàíî ñ ðóêîâîäñòâîì ðåñïóáëèêè, ñ àêöèîíåðàìè», – ïîÿñíèë Øèãàáóòäèíîâ.

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Ãðóïïà êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» áûëà ñîçäàíà â ñåðåäèíå 1990-õ â êà÷åñòâå èíâåñòôîíäà, îäíàêî ñî âðåìåíåì ïîëó÷èëà êîíòðîëü íàä íåñêîëüêèìè êðóïíûìè ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Òàòàðñòàíà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îðãàíèçàöèÿ çàíèìàåòñÿ íåôòåïåðåðàáîòêîé è íåôòåõèìèåé. Â 2013 ãîäó ÃÊ «ÒÀÈÔ» çàíÿëà ïåðâóþ ñòðî÷êó â ðåéòèíãå íåïóáëè÷íûõ êîìïàíèé Forbes. Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ ÿâëÿëñÿ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì «ÒÀÈÔà» ñ ñàìîãî ìîìåíòà îñíîâàíèÿ êîìïàíèè.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ïîêèíóâøèé ïîñò áèçíåñ-îìáóäñìåíà ÐÒ Íàãóìàíîâ ïðîâåäåò çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó

Íîâîñòè äíÿ
12:52
Ïîêèíóâøèé ïîñò áèçíåñ-îìáóäñìåíà ÐÒ Íàãóìàíîâ ïðîâåäåò çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó

Çàñåäàíèå ïðîéäåò ïðè ó÷àñòèè Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà 4 èþëÿ.

12:46
Èãîðü Êîìàðîâ â Èííîïîëèñå: Ðåàëèçàöèÿ íàöïðîåêòîâ äîëæíà âåñòèñü ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé îêðóãà.

12:41
Ïðèñòàâû Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïîìîãëè ðàáîòíèêó ñòðîèòåëüíîé ôèðìû ïîëó÷èòü 1,1 ìëí äîëãà ïî çàðïëàòå

Ïðèñòàâ íàëîæèëà çàïðåò íà ðåãèñòðàöèîííûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè 25 àâòî îðãàíèçàöèè, ÷òî ïîáóäèëî ôèðìó âûïëàòèòü çàäîëæåííîñòü ïî çàðïëàòå.

12:38
Êàçàíñêèé Êðåìëü ïðîêîììåíòèðîâàë ñìåíó ãåíäèðåêòîðà "ÒÀÈÔà"

Ïîêèíóòü ïîñò ãëàâû ãðóïïû êîìïàíèé – ýòî ëè÷íîå ðåøåíèå Àëüáåðòà Øèãàáóòäèíîâà, îòìåòèëà Ëèëèÿ Ãàëèìîâà.

12:28
Íàçâàíî êîëè÷åñòâî äîëæíèêîâ ïî ñîöèïîòåêå â ÐÒ

Ïî äàííûì Ãîñæèëôîíäà ÐÒ 5,7 òûñ. òàòàðñòàíñêèõ ñåìåé, ïîëó÷èâøèõ êâàðòèðû íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ, íå âíîñÿò åæåìåñÿ÷íûå ïëàòåæè.

12:17
Ïîëèöèÿ Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïîáëàãîäàðèëà ïàðíåé, îòáèâøèõ ðåáåíêà ó ãðàáèòåëÿ

Ó÷åíèêà ìëàäøèõ êëàññîâ îñòàíîâèë ïüÿíûé ìóæ÷èíà è âûðâàë èç åãî ðóê òåëåôîí è áàðñåòêó.

12:10
Íà ôîðóìå «Àðìèÿ-2019» âïåðâûå ïðåäñòàâèëè Ìè-38Ò ïðîèçâîäñòâà êàçàíñêîãî âåðòîëåòíîãî çàâîäà

Ìàøèíà ïîäõîäèò äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, ãðóçîâ è ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò.

11:57
Ïîëèöåéñêèå Êàçàíè ðàññêàçàëè îòäûõàþùèì â äåòñêîì ëàãåðå «Ïëàìÿ» î âðåäå íàðêîòèêîâ

Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â ðàìêàõ ðåñïóáëèêàíñêîé àêöèè «Æèçíü áåç íàðêîòèêîâ».

11:56
Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ âîçãëàâèò âíîâü ñîçäàííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ «ÒÀÈÔ»

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ãðóïïû êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» ñåãîäíÿ èçáðàë íîâîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.

11:46
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì Ðîññåëüõîçíàäçîðà

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íàãðàäèë Ñåðãåÿ Äàíêâåðòà îðäåíîì «Äóñëûê» çà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí.

11:38
Â Áèëÿðñêå îòêðûëñÿ ñàìûé òâîð÷åñêèé ôîðóì «Ñýëýò» – Arts Biler Forum

Õåäëàéíåðàìè ôîðóìà ñòàíóò ìóëüòè-ìóçûêàíò Àéãþëü Ãàëååâà èç Âåíû; íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÒ Ðèììà Èáðàãèìîâà; ñîëèñòêà ãðóïïû «Çó-Ëÿé-Ëÿ» Çóëüôèÿ Âàëååâà.

11:31
ÃÈÁÄÄ Êàçàíè íàêàçàëà íàðóøèòåëåé, âûëåçàâøèõ â êóïàëüíèêàõ èç îêîí äâèæóùåãîñÿ «Ìåðñåäåñà»

Â îòíîøåíèè ìóæ÷èíû-âëàäåëüöà àâòî ñîñòàâèëè ïÿòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðîòèâ äåâóøêè-âîäèòåëÿ – äåñÿòü.

11:24
Óøëà èç æèçíè íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÒÀÑÑÐ Õàäæàð Øàêóðîâà

Â 1979 ãîäó Õàäæàð Çàêèðîâíà ïîëó÷èëà çâàíèå çàñëóæåííîé àðòèñòêè ÒÀÑÑÐ, à â 1991 ãîäó ñòàëà íàðîäíîé àðòèñòêîé ÒÀÑÑÐ.

11:15
Â Ëåíèíîãîðñêå ñïàñàòåëè äîñòàëè óòÿò, ïðîâàëèâøèõñÿ â ïåðåëèâíóþ òðóáó

Óòÿòà îêàçàëèñü â çàïàäíå âîçëå ñòàäèîíà «Þíîñòü».

11:10
Ïðåçèäåíò ÐÒ: Ðàáîòà Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ïàðëàìåíòîâ

Â Èííîïîëèñå ïðîõîäèò 56-å çàñåäàíèå Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ÏÔÎ.

11:04
Ðÿä äîìîâ Âàõèòîâñêîãî è Ïðèâîëæñêîãî ðàéîíîâ Êàçàíè îñòàíåòñÿ áåç ñâåòà

Ïðè÷èíà îòêëþ÷åíèé – ïëàíîâûé ðåìîíò ËÝÏ è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé.

10:59
Â Àëüìåòüåâñêîì ðàéîíå âîäèòåëü àâòîâîçà ïîãèá, ïðîòàðàíèâ «ÊÀÌÀÇ» äîðîæíûõ ñëóæá

Åùå äâà ïàññàæèðà àâòîâîçà ãîñïèòàëèçèðîâàíû ñ ðàçëè÷íûìè òðàâìàìè.

10:46
Êàçàíü âïåðâûå ïðèìåò Èãðû ñòðàí ÑÍÃ â àâãóñòå 2020 ãîäà

Îæèäàåòñÿ, ÷òî Êàçàíü ïîñåòèò áîëåå 2 òûñ. ñïîðòñìåíîâ è 600 îôèöèàëüíûõ ëèö.

10:45
Ïîëòîðû òûñÿ÷è îñóæäåííûõ â ÐÒ ïîëó÷èëè äèïëîìû î ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè

Â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Òàòàðñòàíà ôóíêöèîíèðóþò äåâÿòü ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå îáó÷àþò ïî 44 ñïåöèàëüíîñòÿì.

10:32
Òàòàðñòàí âîøåë â ÷èñëî ñàìûõ áåçîïàñíûõ äëÿ ïóòåøåñòâèé ðåãèîíîâ Ðîññèè

Ðåéòèíã ñîñòàâèëè ïîëüçîâàòåëè îíëàéí-òðåâåë-àãåíòñòâà.

10:25
Êàçàíñêèå ñïàñàòåëè ïîìîãëè ïàðàëèçîâàííîìó ìóæ÷èíå, êîòîðûé óïàë è ïîâèñ íà ñòðîïèëàõ â ïîäâàëå

×Ï ïðîèçîøëî â ñåëå Âîçíåñåíñêîå.

10:16
Ðóñëàí Øèãàáóòäèíîâ ñìåíèë îòöà íà äîëæíîñòè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «ÒÀÈÔà»

Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÃÊ «ÒÀÈÔ», íà êîòîðîì áûë èçáðàí íîâûé ñîñòàâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

10:09
Ïîä Çàèíñêîì ïîæàðíûå äîñòàëè èç ðàçáèòîãî àâòî æåíùèíó, çàæàòóþ ïîñëå ÄÒÏ ñ ôóðîé

Íà âûåçäå èç ãîðîäà ñòîëêíóëèñü «Íèññàí Òèèäà» è ôóðà ñ íîìåðàìè Ïåíçåíñêîé îáëàñòè.

10:04
Æèòåëåé Êàçàíè íàó÷àò àôðî-áðàçèëüñêîìó êàïîýéðà, ÿïîíñêîìó êàðàòå è ôåõòîâàíèþ íà ñàáëÿõ

Êàçàíöåâ ïðèãëàøàþò â ïàðê Ãîðüêîãî íà ìàêñèìàëüíî «óáîéíîå âîñêðåñåíüå» â ñòèëå åäèíîáîðñòâ ìèðà.

09:50
Çàðïëàòà, áîëüøàÿ íàãðóçêà è îáùåíèå ñ ðîäèòåëÿìè: ÷òî ñèëüíåå âñåãî âîëíóåò ó÷èòåëåé èç Íèæíåêàìñêà

Ïåäàãîãè ñîñòàâèëè òîï ïðîáëåì è îáñóäèëè ïóòè èõ ðåøåíèÿ íà âñòðå÷å ñ Àëüáèíîé Íàñûðîâîé.

Ñîáûòèÿ