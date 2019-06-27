(Êàçàíü, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ýêñ-ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãðóïïû «ÒÀÈÔ» Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ âîçãëàâèò âíîâü ñîçäàííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ «ÒÀÈÔ», îäíîâðåìåííî ñîõðàíèâ äîëæíîñòü ñîâåòíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ìàòåðèíñêîé êîìïàíèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ. Îá ýòîì Øèãàáóòäèíîâ ñîîáùèë â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè.
«Ìíå ïðåäëîæåíà äîëæíîñòü ñîâåòíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è ïðåäëîæåíî âîçãëàâèòü âíîâü ñîçäàííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ "ÒÀÈÔ", âûâåäåííóþ èç ñîñòàâà ãîëîâíîé êîìïàíèè», – ñêàçàë Øèãàáóòäèíîâ. Êàêèå àêòèâû áóäóò ïðåäàíû ÓÊ «ÒÀÈÔ», ýêñ-ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð íå óòî÷íèë, íî îòìåòèë, ÷òî «ïðîöåññ ðåîðãàíèçàöèè óæå çàâåðøàåòñÿ».
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î ïðè÷èíàõ óõîäà ñ ïîñòà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «ÒÀÈÔà», Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ îòìåòèë, ÷òî ýòîé êîìïàíèè ñåé÷àñ íåîáõîäèì áîëåå äèíàìè÷íûé è ñîâðåìåííûé ðóêîâîäèòåëü. «Êîãäà ìû ìîëîäûå, ìû èìååì îãðîìíîå æåëàíèå ðàáîòàòü è îòñóòñòâèå îïûòà çàìåíÿåì íà îãðîìíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Íî ïîòîì ïðèõîäèò âðåìÿ, êîãäà îïûòà ìíîãî, à ðàáîòîñïîñîáíîñòü óæå íå ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü åãî ïîëíîñòüþ. Çíà÷èò, íóæíî èñêàòü ïóòè, ÷òîáû íå ñòàíîâèòüñÿ òîðìîçîì, íóæíî âûäâèãàòü ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå èìåþò îãðîìíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è îäíîâðåìåííî ìîãóò èñïîëüçîâàòü íàêîïëåííûé îïûò. Èñõîäÿ èç ýòèõ ñîîáðàæåíèé, ìíîé áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå, êîòîðîå ñîãëàñîâàíî ñ ðóêîâîäñòâîì ðåñïóáëèêè, ñ àêöèîíåðàìè», – ïîÿñíèë Øèãàáóòäèíîâ.
Ãðóïïà êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» áûëà ñîçäàíà â ñåðåäèíå 1990-õ â êà÷åñòâå èíâåñòôîíäà, îäíàêî ñî âðåìåíåì ïîëó÷èëà êîíòðîëü íàä íåñêîëüêèìè êðóïíûìè ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Òàòàðñòàíà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îðãàíèçàöèÿ çàíèìàåòñÿ íåôòåïåðåðàáîòêîé è íåôòåõèìèåé. Â 2013 ãîäó ÃÊ «ÒÀÈÔ» çàíÿëà ïåðâóþ ñòðî÷êó â ðåéòèíãå íåïóáëè÷íûõ êîìïàíèé Forbes. Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ ÿâëÿëñÿ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì «ÒÀÈÔà» ñ ñàìîãî ìîìåíòà îñíîâàíèÿ êîìïàíèè.