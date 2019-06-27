(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). ГИБДД Казани наказала нарушителей, вылезавших в купальниках из окон движущегося «Мерседеса». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео, на котором девушка в купальнике и мужчина в трусах вылезают из окон движущейся по Ново-Савиновскому району иномарки.

«Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудники ГИБДД установили нарушителей – мужчину, который являлся владельцем авто, а также девушку, что сидела за рулем "Мерседеса". Еще одну пассажирку пока разыскивают», – рассказали в Госавтоинспекции.

В отношении мужчины составили пять административных материалов за не пристегнутый ремень – нарушители фиксировались в пяти разных местах торчащими из машины, что регистрировалось как отдельное нарушение.

На девушку-водителя составили десять административных материалов. Пять – за нарушение правил перевозки пассажиров, еще пять – за то, что не вписана в страховку ОСАГО.

Мужчину оштрафовали на 2,5 тысячи рублей, а девушку – на 5 тысяч.

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