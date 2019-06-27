IT-парк завершает прием заявок в Бизнес-инкубатор

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В IT-парке 6-7 июля пройдет 35-й отбор в Бизнес-инкубатор для молодых стартаперов. Прием заявок осуществляется до 28 июня. Об этом сообщила в пресс-служба IT-парка.

«Прием заявок осуществляется до 28 июня на сайте: http://kazanstartup.ru», — рассказали в пресс-службе.

В отборе могут принять участие стартап-проекты в сфере информационных технологий вне зависимости от стадии развития.

Бизнес-инкубатор — это проект для поддержки перспективных IT-стартапов и дальнейшего их продвижения. Платформа для развития IT-стартаперов существует на протяжении восьми лет и популяризирует технологический бизнес.

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