Ушла из жизни народная артистка ТАССР Хаджар Шакурова

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Народная артистка ТАССР Хаджар Шакурова скончалась на 79-м году жизни, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



«Министерство культуры РТ выражает искренние соболезнования родным и близким Хаджар Шакуровой и разделяет горечь невосполнимой утраты», – говорится в сообщении ведомства.



Хаджар Шакурова родилась 26 июня 1940 года в деревне Богатые Сабы Сабинского района ТАССР. В 1963 году устроилась на работу в Кукольный театр, а уже с 1964-го стала работать в Республиканском передвижном театре (ныне театр имени Карима Тинчурина).



Одной из значительных ролей артистки в первое десятилетие работы в театре стала Айгуль — «Страна Айгуль» М. Карима. В эти же годы она сыграла Альфию постановке «Подснежник» В. Сайфуллина, Камилю — «Хаджи женится» Ш. Камала, Тамару — «Затейник» В. Розова, Тоню — «Не забывай меня, солнце» И. Абдуллина и др.



За свою творческую карьеру актриса сыграла десятки разноплановых ролей. Отдельного внимания заслуживают возрастные героини актрисы: взбалмошная Муршида — «Потоки»; лукавая, шутливая Жихан — «Аршин мал алан», веселая Жанина — «Забавный случай».одинокая Дильбар, на старости лет соглашающаяся на авантюру подруги и подающая объявление в брачное бюро, — «Женитьба по объявлению» и другие.



В 1979 году Хаджар Закировна получила звание заслуженной артистки ТАССР, а в 1991 году стала народной артисткой ТАССР.

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