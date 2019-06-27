Президент РТ: Работа Ассоциации законодателей ПФО способствует укреплению взаимодействия парламентов

(Иннополис, 27 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Деятельность Ассоциации законодателей ПФО способствует укреплению взаимодействия парламентов округа. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на 56-м на заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ ПФО, которое проходит сегодня в Иннополисе.

«Отрадно, что Татарстан выбран местом проведения заседания Ассоциации законодателей ПФО. Ее деятельность – важный инструмент укрепления взаимодействия между парламентами округа, выработки новых правовых механизмов и обмена опытом в сфере законотворчества», – сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов выразил надежду на то, что по результатам работы Ассоциации в Татарстане появятся новые рекомендации по развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной деятельности. «Лучшие практики обязательно должны быть внедрены во всех субъектах нашего округа, – подчеркнул он. – Современное общество ставит перед нами новые задачи в различных сферах общественных отношений. Убежден, что совместными усилиями мы успешно с ними справимся».

По словам Президента РТ, заседания Ассоциации – хорошая площадка для знакомства законодателей и губернаторов с изменениями, происходящими в субъектах, положительным опытом. «Убежден, что такая форма работы - эффективная. Надеюсь, что заседание, которое проходит сегодня, станет хорошим подспорьем для решения задач, поставленных перед нами главой государства. Прежде всего, это национальные проекты. Здесь много направлений, где необходимо правовое регулирование. И без предложений регионов эти вопросы решить невозможно», – заключил он.

Ассоциация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа создана 14 мая 2002 года для координации законотворческой деятельности регионов ПФО, образования единой правовой основы для реализации политики государства во всех сферах и обеспечения безопасности в Поволжье.

В состав ассоциации входят 14 законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

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