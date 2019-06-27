До конца года МегаФон планирует запуск пунктов выдачи заказов AliExpress в пилотных салонах РТ

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). До конца 2019 года МегаФон планирует запуск пунктов выдачи заказов AliExpress в пилотных салонах Татарстана

Всего в регионе 65 офисов продаж и обслуживания «МегаФон Ритейл», более половины из них расположены в Казани.

Одним из партнеров оператора станет сеть постаматов PickPoint. Доступ к выдаче заказов в салонах «МегаФон» по всей стране получат до 7,5 тыс. ритейлеров и маркетплейсов, включая AliExpress. По мнению экспертов, в перспективе оператор может занять до 10% рынка по числу точек выдачи заказов.

«В настоящий момент АО „МегаФон Ритейл“ реализует проект развертывания в собственной торговой сети пунктов выдачи заказов (посылок) из интернет-магазинов как посредством постаматов, так и с привлечением продавцов-консультантов. Проект планируется реализовывать поэтапно, увеличивая количество оказываемых при выдаче посылок сервисов — прием наличных и безналичных платежей, частичная выдача, возврат товара и т. д. Имея по стране 4000 локаций и централизованный склад, мы каждый день занимаемся перемещением телефонов, аксессуаров и сим-комплектов. Сейчас набирают популярность self pick up points, и гораздо удобнее, не дожидаясь курьера, зайти по пути в салон МегаФона и забрать покупку. Мы будем оборудовать салоны постаматами, создавать там же мини-склады» , – комментирует Дмитрий Кузнецов, директор компании «МегаФон» в Республике Татарстан.

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