На форуме «Армия-2019» впервые представили Ми-38Т производства казанского вертолетного завода

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На международном форуме «Армия-2019» впервые представили опытный образец вертолета Ми-38Т, производства Казанского вертолетного завода, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

«Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением для решения транспортных-десантных задач. На вертолете предусмотрена возможность переоборудования в санитарный вариант и установка дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета до 1600 км», — говорится в сообщении.

Помимо санитарного оборудования, которое может использоваться при спасательных операциях, вертолет оснастили специальным оборудованием для транспортировки грузов и легкосъемными посадочными местами, чтобы он подходил для транспортировки грузов.

Вертолет можно использовать для перевозки пассажиров в разных климатических условиях, а высокий уровень безопасности полета обеспечит комплекс бортового оборудования ИБКО-38 и двигатели ТВ7-117В отечественного производства.

Ранее стало известно, что КВЗ поставит Министерству обороны первый вертолет Ми-38Т летом 2019 года.

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