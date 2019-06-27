(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Полторы тысячи осужденных в РТ получили дипломы о среднем профессиональном образовании, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«В исправительных учреждениях Татарстана функционируют девять профессиональных образовательных учреждений, которые обучают по 44 специальностям, востребованным на рынке труда», – рассказали в ведомстве.

В эти дни во всех исправительных колониях республики новоиспеченным специалистам в торжественной обстановке вручили дипломы.

Отбывающие наказание осужденные обучились ремеслу электрогазосварщиков, крановщиков, каменщиков, поваров, электромонтажников, токарей, столяров, плиточников, а также многим другим профессиям.

«На сегодняшний день в колониях осужденные могут получить среднее, среднее профессиональное, а также высшее образование дистанционно. Желающие также могут не только получить новую специальность, но и пройти повышение квалификации», – рассказали в пресс-службе УФСИН.

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