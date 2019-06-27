Руслан Шигабутдинов сменил отца на должности генерального директора «ТАИФа»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Совет директоров группы компаний «ТАИФ» сегодня избрал нового генерального директора. По предложению Президента РТ Рустама Минниханова, стоявшего у истоков основания «ТАИФа» Альберта Шигабутдинова сменил его сын Руслан Шигабутдинов.

В беседе с журналистами новый генеральный директор отметил, что не планирует в ближайшее время менять политику компании. «Если сравнивать "ТАИФ" с хорошими швейцарскими часами, то их нужно только протирать и не лезть в механизм. Если сравнивать "ТАИФ" со швейцарским ножом, то некоторые лезвия требуют заточки», – сказал Шигабутдинов. «Революционных решений пока не предполагается», – добавил он. По словам генерального директора, в группе компаний «ТАИФ» сформирован эффективный механизм подготовки и принятия решений.

В Казани сегодня прошло общее собрание акционеров «ТАИФа», в ходе которого был заслушан доклад о работе группы компаний в 2018 году, а также избран новый состав совета директоров. По итогам 2018 года группа «ТАИФ» получила доход в сумме 878,4 млрд рублей, в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды перечислено 61,6 млрд рублей, в том числе в бюджет Татарстана – 17,4 млрд рублей. В строительство и модернизацию действующих производств было направлено 59,5 млрд рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.