(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Под Заинском пожарные достали из разбитого авто женщину, зажатую после ДТП с фурой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера утром на выезде из Заинска, по предварительным данным, столкнулись "Ниссан Тиида" и фура с номерами Пензенской области. На место отправились пожарные ПСЧ № 88», – рассказали в МЧС.

Сотрудники МЧС стабилизировали легковой автомобиль, отключили аккумулятор и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента демонтировали дверь и вызволили пассажирку, зажатую в разбитой иномарке.

Как уточнили в республиканской Госавтоинспекции, женщину госпитализировали с различными травмами.

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