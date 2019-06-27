В Билярске открылся самый творческий форум «Сэлэт» – Arts Biler Forum

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 27 июня, в Билярске Алексеевского района открылась вторая смена VIII Международного молодежного образовательного форума «Сәләт» – Arts Biler Forum. Смена продлится по 30 июня, сообщает оргкомитет форума.



Образовательная программа форума предусматривает проведение мастер-классов, тренингов, творческих встреч, круглых столов и гала-концерта с участием номеров, отобранных режиссерской группой по рекомендации экспертной комиссии.



Экспертная комиссия форума определит лауреатов из числа участников форума. Все участники награждаются дипломами участника Международного молодежного образовательного форума «Сэлэт».



Хедлайнерами форума станут мульти-музыкант, певица, композитор Айгюль Галеева из Вены; народная артистка РТ Римма Ибрагимова; композитор, исполнитель Антон Коробка; хореограф-постановщик, артист Челябинского театра современного танца Рафаэль Тимербаков; солистка группы «Зу-Ляй-Ля» Зульфия Валеева; актриса театра и кино Ирина Макарова (Москва) и другие.



Самый творческий форум «Сэлэт» – Arts Biler Forum впервые был организован в 2018 году. Форум призван стать пространством возможностей, где участники получают уникальные знания и рекомендации от экспертов в рамках творческих лабораторий.



Основная цель – выявить, реализовать и развить творческий потенциал одаренных детей. Возраст участников – от 12 до 22 лет.

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