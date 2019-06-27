Казань впервые примет Игры стран СНГ в августе 2020 года

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Казани состоятся первые Игры стран СНГ. Соревнования пройдут в августе 2020 года, об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.

«С инициативой проведения соревнований выступило Министерство спорта РФ, было соответствующее поручение Президента страны Владимира Путина, после чего Министерством спорта РТ совместно с федеральным спортивным ведомством был подготовлен проект, который был утвержден накануне на правительственной комиссии. Выбор был очевиден — Казань является спортивной столицей России, в нашем городе можно проводить соревнования на базе существующей инфраструктуры. Это спортивные объекты: Деревня Универсиады, а также планируем использовать МВЦ „Казань Экспо“», — прокомментировал министр спорта РТ Владимир Леонов.

Ожидается, что Казань посетит более 2 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц из России, Армении, Молдавии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Украины.

Спортсмены будут соревноваться в дзюдо, самбо, пляжном волейболе, танцевальном спорте, мини-футболе, боксе, тайском боксе, мас-реслинге, шахматах, фехтовании, каратэ, гиревом спорте, армрестлинге, спортивной борьбе, пляжном гандболе, борьбе на поясах (корэш), легкой атлетике и баскетболе (3×3).

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