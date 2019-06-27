(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Альметьевском районе водитель автовоза погиб, протаранив «КАМАЗ» дорожных служб, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Вчера на 272-м километре трассы Казань – Оренбург 57-летний водитель "Форда Карго", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и врезался в «КАМАЗ», который осуществлял дорожные работы», – рассказали в ГИБДД.

В результате аварии водитель автовоза погиб на месте ДТП. Два его пассажира госпитализированы с различными травмами.

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