В Заинске сменится руководитель исполкома

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Вчера, 26 июня, на очередном заседании Совета города Заинска рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя исполкома города Сергея Максимова, сообщает «Заинск-информ».

«От руководителя исполкома города Сергея Максимова поступило личное заявление о досрочном снятии с него полномочий», — сообщил глава Заинска Разиф Каримов. Просьба руководителя исполкома была удовлетворена.

С сегодняшнего дня обязанности главы исполнительного комитета города Заинска возложены на Татьяну Кузнецову, которая ранее занимала должность заместителя руководителя.

На замещение поста руководителя исполнительного комитета города Заинска Заинского муниципального района объявлен конкурс. Он будет проводиться 22 июля 2019 года по адресу: улица Крупской, дом 6, кабинет № 59 в 10.00.

Документы можно подать в течение 20 дней по адресу: город Заинск, улица Крупской, дом 6, кабинет № 42.в 10.00.

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