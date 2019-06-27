(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На видео попало смертельное ДТП в Елабуге, в котором погиб мотоциклист. Кадрами поделились пользователи социальных сетей.

В ГИБДД Татарстана уточнили, что авария произошла вчера вечером на окружном шоссе.

«Водитель "Шевроле", по предварительным данным, не уступил мотоциклисту дорогу на повороте. В результате 31-летний водитель "Кавасаки" получил серьезные травмы. Врачи доставили мужчину в больницу, но спасти его не удалось», – рассказали в Госавтоинспекции.

Кроме того, в больницу с различными травмами доставили 29-летнего пассажира мотоцикла.

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