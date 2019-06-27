Жителей Казани научат афро-бразильскому капоэйра, японскому карате и фехтованию на саблях

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). 30 июня на зеленой лужайке в парке имени Горького состоится боевой фестиваль «Зеленого фитнеса». Организаторы приглашают всех жителей Казани на максимально «убойное воскресенье» в стиле единоборств различных стран мира. Об этом сообщается в паблике организаторов во «ВКонтакте».



В программу включены мастер-классы по афро-бразильскому капоэйра, японскому карате, фехтованию кендо и фехтованию на саблях.





Кроме того, все желающие смогут потанцевать в стиле Strong by Zumba, заняться уличной борьбой, попробовать себя в кикбоксинге, джиу-джитсу, а для детей проведут урок по ушу.



В этот же день состоится выступление музыкального лейбла Bauman Riot, команды черлидеров «Зачет» и показательное выступление сборной клубов Казани по бодибилдингу. «А также конкурсы, розыгрыши призов и фотосессия для взрослых и детей», – отмечают организаторы.

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