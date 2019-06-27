Опрос: самое важное в жизни россиян – телефон, Интернет и родная страна

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Самая необходимая вещь для большинства россиян — это мобильный телефон. Так заявили 43% участников опроса, проведенного холдингом «Ромир», сообщает РИА Новости.

Для 34% респондентов наиболее важен Интернет, а 28% не готовы сменить Россию на другую страну для постоянного проживания. Каждый четвертый опрошенный (25%) не готов отказаться от просмотра телевизора. Для 22% важно не отказываться от употребления мяса, а 19% не готовы расстаться с автомобилем.

Кроме того, среди самых важных для себя вещей россияне отметили сладости, сигареты (по 14%), секс (13%), музыка (7%), алкоголь и занятия спортом (по 6%). Меньшее количество респондентов не готовы отказаться от компьютерных игр (3%), путешествий и азартных игр (по 1%).

Отмечается, что только 2% опрошенных заявили, что смогут отказаться от всего при необходимости.

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