В Росмолодежи хотят создать онлайн-площадки для трудоустройства подростков

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В России могут появиться онлайн-площадки для трудоустройства подростков. Идею создания таких платформ высказал председатель Росмолодежи Павел Красноруцкий, сообщает РИА Новости.

«Развитие профессиональной занятости школьников, безусловно, является важной формой социализации... Но у подростка есть не так много возможностей устроиться на работу. Особенно важно на данном этапе поддержать и помочь им с выбором вакансии», — отметил Красноруцкий.

Поиск работы должен быть удобным для несовершеннолетних. Глава Росмолодежи предложил создать соответствующую площадку, например, в верифицированном сообществе в соцсетях, поскольку именно там подростки проводят много времени.

Онлайн-площадки для трудоустройства россиян 14 — 18 лет были бы удобны и для родителей, считает Красноруцкий. «И родителям было бы спокойнее — все предложенные вакансии должны быть проверены специальными службами и одобрены с учетом трудового кодекса», — сказал он.

По словам главы Росмолодежи, полезно также разъяснять школьникам азы трудового кодекса. Так, они должны знать, что совмещать учебу с работой разрешено с 14 лет, но есть ограничения продолжительности рабочего дня и видов работы. Это важно, поскольку нарушения ТК со стороны работодателя могут повлиять на состояние здоровья и образ жизни молодежи.

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