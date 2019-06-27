Татар-информ

27 июня 2019, 07:26

ПолитикаОбщество

Татарстан поделится инновационным опытом на заседании Ассоциации законодателей ПФО в Иннополисе

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ПолитикаОбщество

Татарстан поделится инновационным опытом на заседании Ассоциации законодателей ПФО в Иннополисе

В заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО ожидается участие представителей всех 14 Заксобраний округа.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Иннополисе сегодня пройдет заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа. Парламентарии обсудят опыт инновационной деятельности и внедрения цифровых технологий в Татарстане, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

На заседании также будут рассмотрены вопросы реализации национальных проектов в регионах ПФО, законодательного регулирования малого и среднего бизнеса и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Ожидается, что участие в заседании примут Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, руководители всех 14 законодательных собраний ПФО.

«Работа ассоциации начнется с посещения Университета Иннополис. В сопровождении заместителя Премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова парламентарии побывают в научно-исследовательских центрах и лабораториях, познакомятся с научным потенциалом IT-вуза. Пленарное заседание Ассоциации законодателей Поволжья откроется в здании технопарка имени А.С. Попова», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выступит с докладом об опыте инновационной деятельности и внедрении цифровых технологий в субъектах ПФО (на примере Татарстана). Его содокладчиком станет вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

В завершение планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом Татарстана и Законодательным собранием Оренбургской области.

Ассоциация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа создана 14 мая 2002 года для координации законотворческой деятельности регионов ПФО, образования единой правовой основы для реализации политики государства во всех сферах и обеспечения безопасности в Поволжье.

В состав ассоциации входят 14 законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. 

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