В Арском районе РТ открылся межрегиональный лагерь с речевой практикой по татарскому языку

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Арском районе открылся межрегиональный палаточный лагерь с речевой практикой по татарскому языку «Без – Тукай оныклары». Лагерь объединил детей из разных районов Татарстана, а также из других республик и областей, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Смену детей принял на своей территории Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая. Лагерь с речевой практикой по татарскому языку объединяет детей разных районов Татарстана, а также Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл, Оренбургской и Кировской областей», – отмечается в сообщении министерства.

За время пребывания в лагере дети изучат татарскую литературу и закрепят знание родного языка. Кроме того, они познакомятся с произведениями великого татарского поэта Габдуллы Тукая, а также встретятся с выдающимися деятелями культуры и искусств Татарстана, которые проведут мастер-классы, игры и тематические уроки. На протяжении всей смены школьники пополнят свои знания по истории и культуре Татарстана, фольклору татар.

Министерство образования и науки РТ в этом году планирует организовать отдых и оздоровление для 105 тыс. детей. В том числе 10,5 тыс. детей отдохнут в детских оздоровительных лагерях Татарстана.

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