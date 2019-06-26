Бугульминский ансамбль впервые принял участие во Всечувашском «Акатуе»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В городе Чебоксары, на Красной площади состоялся один из самых важных и почитаемых национальных праздников – Всечувашский «Акатуй», в котором впервые приняли участие бугульминские фольклористы, пишет «Бугульминская газета».

Событие на территории Чувашской Республики праздновалось в седьмой раз. Праздник имеет глубокий смысл, он объединил не только коренное население, но и чувашей со всей России.

На концерт съехались 23 коллектива из 16 регионов России, а это более трехсот артистов.

Коллективы областных, городских, сельских домов культуры и национально-культурных объединений российских регионов исполнили народные, эстрадно-фольклорные композиции.

Вокальный ансамбль «Шусам» наратлинского Дома культуры Бугульминского района впервые принял участие в таком масштабном празднике, выступив на двух сценических площадках.

Руководитель наратлинского сельского Дома культуры Светлана Корчагина поделилась эмоциями, рассказав, что зрители с большим воодушевлением приняли песни коллектива.

«Участники ансамбля вернулись домой с дипломом, памятными подарками и хорошим настроением, – сообщила Светлана Корчагина.

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